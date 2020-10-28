وكيل صحة كفر الشيخ ينفي إصابة أي طالب بفيروس كورونا

نفى الدكتور طارق الشربيني، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، إصابة أي طالب بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن الأمر كان عبارة عن اشتباه في إصابة 6 طلاب، ولا يوجد حالات مؤكدة بفيروس كورونا.

وقال الشربيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "عدد الطلبة قل بسبب أزمة فيروس كورونا ومبقيناش ناخد طلاب كتير عشان التكدس".

وأضاف" الشربيني"، أن حضور الطلاب يومان فقط، وذلك تجنبا للإصابة بالفيروس، كما تقسيم الفصل الواحد على اثنين بحيث تقليل الكثافة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ أن المعهد يوفر المستلزمات الوقائية ضد الإصابة بفيروس كورونا، قبل الدراسة اجتماع بالطلاب والأهالي واخبرناهم بأن أي طالب يشعر بارتفاع في درجة الحرارة يعزل نفسه ولا يذهب إلى المعهد، وليس في مصلحتنا إخفاء أي معلومات حول الإصابة ويهمنا حماية الطلاب والمواطنين من الإصابة.

وفي سياق مختلف، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98981 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 106707 حالات من ضمنهم 98981 حالة تم شفاؤها، و 6211 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".