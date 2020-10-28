مصرع سيدة انهار عليها حائط بمنزل في سوهاج

لقت ربة منزل مصرعها إثر انهيار حائط منزل عليها بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج، ونقلت الجثة لمستشفي المراغة المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد وروود إشارة من المستشفي المركزي بوصول المدعوة "نجلاء.ف.ن"، 40 عاما، ربة منزل، تقيم بدائرة المركز "جثة هامدة"، إثر سقوط حائط عليها.

وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال عمها "أحمد.م.ا"، 55 عاما، موظف، يقيم بذات الناحية، قرر أنه في أثناء تواجد نجلة شقيقه المذكورة بحوش ملحق بمنزلها، انهار عليها حائط نتج عنه وفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، لاتخاذ اللازم، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة طهطا من مستشفي طهطا العام، بوصول "ريري.ا. ص"، عامين، تقيم بدائرة المركز مصابه "اشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بالجمجمة"، وحولت لمستشفى سوهاج الجامعي.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال والدها "أحمد.ص.خ"، 29 عاما، عامل، يقيم بذات الناحية، قرر أنه في أثناء لهو نجلته المذكورة أعلي سلم المنزل بالطابق الثاني، انزلقت قدماها وسقطت أرضا، ما نتج عنه إصابتها، ونفى الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.