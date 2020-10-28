"الصحة" تحدد 4 طرق لوقاية المسافرين في المطارات من كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان، مجموعة إرشادات لوقاية المسافرين من فيروس كورونا داخل المطارات، في إطار حرصها على تقديم روشتة علاجية للمواطنين، للوقاية من الفيروس.

ويستعرض "الوطن" في هذا التقرير، الإرشادات التي حددتها وزارة الصحة للمسافرين.

1- التزام المسافرين وجميع المتواجدين في المطار بارتداء الكمامة.

2- الالتزام بترك مسافة آمنة لا تقل عن متر بين الأشخاص.

3- تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة.

4- قياس درجة حرارة المسافرين وجميع المتواجدين بالمطار.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99084 حالات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه سجلت 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد، 106877 حالة، من ضمنهم 99084 حالات شفيت، و6222 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية.