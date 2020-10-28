الصحة أعدت أكمنة لضبطهم.. صيادلة يبيعون أدوية مخدرة "أون لاين"بالشرقية

خلقت تجارة الأدوية المخدرة سوقاً جديدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لأي شخص الحصول على ما يريد دون عناء، من خلال جولة سريعة على الشبكة العنكبوتية، والظاهرة الأخطر هي امتهان صيادلة لتلك التجارة الرائجة، ورغم حجب الصفحات بعد ضبط القائمين عليها، عادة ما تظهر صفحات أخرى جديدة.

أظهرت بيانات صادرة عن مديرية الصحة بمحافظة الشرقية ضبط عدد من وقائع ترويج المخدرات عبر الإنترنت، فخلال الأيام الماضية شنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشؤون، حملة برئاسة مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع مباحث الإنترنت بالمحافظة، لمداهمة أحد الأماكن غير المرخصة، بمركز ومدينة القرين، بعد ورود معلومات لمباحث الإنترنت تؤكد تجارته في الأدوية المخدرة، والمؤثرة علي الحالة النفسية وجرى ضبط الصيدلي والأدوية المخالفة بمكان غير مرخص، وداخل صيدلية مرخصة تابعة للصيدلي.

وأفاد البيان أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز 5921 (قرص/ عبوة/ وحدة/ زجاجة) لأدوية متنوعة، تمثلت في أدوية جدول أول وجدول ثان مخدرات، وأدوية مؤثره على الحالة النفسية بدون فواتير، أدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان، وأدوية مجهولة المصدر، وأدوية بدون فواتير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بمركز شرطة القرين برقم 1213 إداري لسنة 2020، وإحالة الصيدلي المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي أغسطس 2020 تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، من ضبط موزع أدوية مجهولة المصدر عبر الانترنت، كما ضبطت أكثر من 3 آلاف عبوة أدوية مهربة.

وذكرت المديرية في بيان لها، وورد معلومات لمديرية الصحة تفيد بقيام أحد الأشخاص بالترويج لأدوية مجهولة المصدر بغرض البيع والإتجار، مستخدمًا في ذلك شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتم التنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، لإعداد كمين لضبط موزع الأدوية أو المندوب المخالف، وجرى التواصل معه تليفونيًا والاتفاق على شراء الأدوية، واستلامها فى أحد الميادين الشهيرة بمدينة الزقازيق.

وفي الموعد المتفق عليه، حضر الموزع وضُبط بالأدوية المخالفة، وأُلقي القبض عليه من خلال ضباط المباحث، وتم تحريز الأدوية المضبوطة مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة، وبدون فواتير بواقع 1018 (قرص/عبوة/وحدة)، وجرى تحرير المحضر رقم 2249 جنح أمن دولة طوارئ أول الزقازيق، والعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.

وفي السياق نفسه شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية منذ عدة أشهر حملات تفتيشية على الصيدليات العامة بمدينتي الزقازيق والقنايات والقرى التابعة لها.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 863 (قرص/ عبوة/ وحدة/ زجاجة) لأدوية مخالفة، تنوعت المضبوطات ما بين أدوية جدول أول مواد مخدرة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، وأدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وعينات طبية مجانية غير مصرح ببيعها.

وأثناء التفتيش تعدى مساعد صيدلي، يعمل بإحدى الصيدليات بمدينة الزقازيق، على مفتشي الصيدلة ومنعهم من أداء عملهم، نظراً لوجود مخالفات جسيمة بالصيدلية، وجرى استدعاء قوة أمنية لتمكين الحملة من استكمال عملها، وعلى الفور تم إرسال قوة من الشرطة وتمكين الحملة من التفتيش على الصيدلية، والتى عُثِرَ بداخلها على 389 قرص ترامادول مهرب، و30 قرصا من الأدوية المدرجة بالجدول الأول للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير.