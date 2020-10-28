تدشين كنائس ورسامة شمامسة.. نشاط مكثف لإيبارشيات الكرازة المرقسية

شهدت إيبارشيات الكرازة المرقسية، نشاطا مكثفا داخل مصر وخارجها، خلال الساعات الماضية، قام المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتسليط الضوء عليها عبر بيانات رسمية تم نشرها عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القس بولس حليم، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وافتتح الأنبا إسحق أسقف طما في محافظة سوهاج، حضانة "الشهيد أبوفام للغات" وذلك بكاتدرائية الشهيد أبو فام الأوسيمي بطما، وشاركه في الافتتاح عدد من الكهنة والخدام والمدرسين.

وقال القس بولس حليم، إن الحضانة تتكون من ثلاث فصول وحجرات للأنشطة والألعاب، وتقبل الأطفال من سن سنتين وحتي ست سنوات، حيث يدرس الطفل بها ثلاث لغات أجنبية "الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية" بالإضافة إلى مناهج تعليمية وتربوية وسلوكية حديثة، وذلك تحت إشراف أساتذة متخصصين من جامعة أوكسفورد.

وأضاف حليم، أن الأنبا إسحق قام كذلك بوضع الأطياب على الصندوق الخشبي الحاوي لجسد الشهيد أبو فام الجندي، الذي اكتشف بنفس مكان الكاتدرائية منذ 25 عامًا.

وفي إيبارشية دشنا بمحافظة قنا، دشن الأنبا تكلا أسقف إيبارشية دشنا، مذابح وأيقونات كنيسة دير القديس الأنبا بلامون السائح بالقصر والصياد.

كان الأسقف قد زار الدير حيث دشن مذابح الكنيسة الرئيسية التي تحمل اسم شفيع الدير، وهي ثلاثة مذابح، الأول على اسم القديس الأنبا بلامون ومذبح آخر على اسم الشهيد يوحنا المعمدان والقديس الأنبا أنطونيوس والثالث على اسم السيدة العذراء.

كما دشن الأسقف أيقونات الكنيسة، وبعد انتهاء التدشين تم إقامة صلوات القداس الإلهي، وعقب صلاة الصلح تمت رسامة عدد من الشمامسة للخدمة بالكنيسة ذاتها.

أما في إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، صلي الأنبا مكاريوس، أسقف الإيبارشية، القداس الإلهي بكنيسة الأنبا توماس السائح، حيث دشن الكنيسة بعد الانتهاء من اعدادها لذلك.

كما قام الأنبا مكاريوس برسامة عدد كبير من الشمامسة، وتعميد اربعة اطفال.

شارك الأسقف في الصلاة عدد من كهنة الإيبارشية، وسط حضور عدد كبير من شعب الكنيسة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.