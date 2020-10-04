"مؤتمرات ورسامات".. نشاط مكثف لإيبارشيات الكرازة المرقسية

شهدت إيبارشيات الكرازة المرقسية، نشاطا مكثفا داخل مصر وخارجها، خلال الساعات الماضية، قام المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتسليط الضوء عليها عبر بيانات رسمية تم نشرها عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القس بولس حليم، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال حليم، إن إيبارشية أطفيح نظمت المؤتمر السنوي لمديرات ومدرسات الحضانات بالإيبارشية، بكرمة دير الرسل بأطفيح، مضيفًا أنه تخلل المؤتمر محاضرات وورش عمل عن مناهج الحضانات وطرق التدريس المتطورة والتفاعلية.

وأشار المتحدث باسم الكنيسة، إلى أن إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس في سوهاج، كرمت المتفوقين في الشهادات الإعدادية والثانوية والجامعية من أبناء الإيبارشية.

وقال حليم، أن الاحتفال بدأ بالقداس الإلهي الذي أقيم بكاتدرائية أبي فام الأوسيمي بطما وتولى خدمته الأنبا إسحق، أسقف الإيبارشية بمشاركة الكهنة والشمامسة إلى جانب المتفوقين، تلاه ترتيل الترانيم والألحان، ثم كلمة روحية للأنبا إسحق بعنوان "مقومات النجاح"، وفي الختام أهدى الأسقف المتفوقين شهادات التفوق، وسلمهم جوائز تذكارية.

وفي إيبارشية هولندا، أوضح المتحدث باسم الكنيسة، أنه تمت بكنيسة القديس مارمرقس الرسول، بمدينة لاهاي، في هولندا، رسامة شمامسة جدد في درجة الإبصالتس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وكان الأنبا أرساني، أسقف هولندا للأقباط الأرثوذكس، صلى القداس الإلهي، وعقب صلاة الصلح تمم صلوات رسامة الشمامسة الجدد.

وفي سياق رعوي آخر وزع الأنبا أرساني عقب القداس شهادات التخرج، لمن أنهوا دراستهم في فصل إعداد الخدام بالكنيسة.

أما في إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا، تم سيامة ثلاثة كهنة جدد في درجة القسيسية، لينضموا لمجمع كهنة الإيبارشية، للخدمة بكنائسها.

وكان الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية صلى القداس الإلهي، بمقر المطرانية بسمالوط، وعقب صلاة الصلح أتم صلوات سيامة الكهنة الجدد وهم: "دياكون سامي سمير، وسيم باسم القس صرابامون- دياكون عاطف سمير، وسيم باسم القس غبريال- دياكون ميلاد نظير وسيم باسم القس ماركو"، وتوجه الكهنة الجدد إلى دير السيدة العذراء بجبل الطير، بسمالوط لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة.