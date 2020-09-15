"القومي للسينما" يقيم ورشة ديكور خارج البلاتوهات لأول مرة

أقام المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي أولى فعاليات الجزء العملي من ورشة مدرسة الديكور السينمائي لأول مرة خارج البلاتوهات، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

الورشة يقيمها مهندس الديكور شادي العناني تحت أشراف أسامة أبوزيد مدير عام الإدارات الإنتاجية بالمركز بالتنسيق مع نادي الياسمين 3 التابع لإدارة النوادي للقوات المسلحة لعدد 20 متدربا فئات عمرية مختلفة، تحت إشراف إداري أمل عبد المجيد.

وتقام الورشة على مدار 5 أيام يتم فيها بناء ديكور سينمائي كامل.

ويعتبر المركز القومي للسينما صاحب الانفراد الأول باقامة ورشة ديكور سينمائي عملية خارج البلاتوهات .