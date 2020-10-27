وزير القوى العاملة يصل جامعة الزقازيق لتوقيع بروتوكولات تعاون

وصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، منذ قليل، جامعة الزقازيق لتوقيع بروتوكولات تعاون.

ويوقع الوزير بروتوكولات تعاون بين الجامعة ووزارة القوى العاملة بمجالات "نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ومجال التدريب ونشر ثقافة العمل الحر"، بالإضافة إلى تكريم المتفوقين من ذوي الهمم من أبناء الجامعة، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن خلال الأيام الماضية أن الوزارة تمكنت من توفير 2442 فرصة عمل للذكور والإناث، ولذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 15 ألف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال النصف الثاني من شهري أكتوبر ونوفمبر 2020.

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم، إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني "برنامج طالبي العمل" www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وكشف سعفان عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 600 فرد أمن براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه، 515 عامل إنتاج، 476 عامل خياطة، 162 مشرف أمن، 56 فني لحام، 50 فني دوكو، 20 فني خراطة، 20 فني برادة، 20 فني فيبر، 13 مندوب مبيعات، 30 عاملا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومهندس صيانة PLC يصل الراتب لـ 6000 جنيه، ومهندس جودة، ومهندس إنتاج، ومدرس دراسات اجتماعية، ومدرس علوم، ومدرس رياضيات، ومدرس لغة عربية خبرة 3 سنوات ولا يزيد السن عن 30 سنة، ومحاسبين، وأخصائي شؤون عاملين، ومصمم جرافيك، ورسام اوتوكاد، ومدير إنتاج وميكانيكا إنتاج براتب 15 ألف جنيه حسب الخبرة، وسائق كلارك، وسائقي مبيعات، وعمال تشغيل ماكينات، وعمال طباعة.

كما تشمل الفرص مسؤول مبيعات، وعضو فريق، وكاشير، وعمال سنجر، وعامل أورليه، وعامل مكواة، وعامل مقصدار، ونجار، واسترجي، وفني تركيبات، وفني تحليج، وطباخ، وشيف فول وطعمية، ومساعد شيف، وبائعين وموظفي استقبال، ومراقب جودة وعمال نظافة، وعمال جرد، وعامل حقن، وعامل تجميع، وعامل غزل.