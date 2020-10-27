بعد قليل.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف لـ2500 شاب بالجيزة

تعلن وزارة القوى العاملة، بعد قليل، توفير وظائف لـ2525 شابًا وخريجًا، بينهم 22 شابًا من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وذلك بمحافظة الجيزة.

ومن المقرر أنَّ يتسلم الشباب وظائفهم بمجرد الانتهاء من تسليم الأوراق والمستندات الشخصية والخاصة بهم ومسوغات التعيين في هذه الوظائف.

يُذكر أنَّ الإدارة المركزية للتشغيل والتوظيف بوزارة القوى العاملة، كانت قد نجحت، مطلع الشهر الماضي في الاتفاق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لتوفير وظائف تصل إلى 6 آلاف و200 فرصة عمل ووظيفة لجميع المؤهلات، ويخصص جزء منها لذوي الاحتياجات الخاصة.

وزير القوى العاملة: الوظائف متاحة لجميع المؤهلات وتشمل تأمين صحي للراغبين في العمل

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، في تصريحات سابقة له، إنَّ الوظائف متاحة للراغبين للالتحاق بها لجميع المؤهلات، من الذكور والإناث بأجور تبدأ من 1200 جنيه وحتى 6 آلاف جنيه، بالحوافز والساعات الإضافية.

وأضاف أنَّ الامتيازات الممنوحة للوظائف متعددة ومنها أنَّها شاملة التأمين الصحي، تمنحها نحو 57 شركة ومصنعًا بالقطاع الخاص للعاملين بها، وترتفع قيمة الأجور وفقا للخبرات التي يتمتع بها العامل المرشح لبعض الوظائف التي تعتمد على عنصر الخبرة.

وأوضح أنَّ نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتمّ التقديم على الموقع الإلكتروني "برنامج طالبي العمل www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وسوف ترشح الإدارة المختصة المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.