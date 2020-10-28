خالد جلال يكرم هنيدي في العرض المسرحي "سينما مصر"

أهدى المخرج المسرحي خالد جلال، شهادة تقدير للفنان محمد هنيدي خلال تكريمه بالأمس في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

وجاءت شهادة التقدير موقع من أبطال وفريق عمل العرض المسرحي "سينما مصر" بعنوان إلى من عاش ليبقى، وعبّر "هنيدى" عن سعادته بالتكريم موجها الشكر للمخرج خالد جلال ولكل أبطال العرض المسرحي، مؤكدا أنه يشعر بالفخر لوجود مثل هذا الصرح الثقافي الفني الذي دوما ما يقدم فنانين موهوبين سيكون لهم في المستقبل القريب مكانة كبيرة بالصفوف الأولى في عالم الفن.

وعقب انتهاء العرض المسرحي حرص الفنان محمد هنيدي على تسجيل كلمته في سجل ضيوف المسرحية، كما حرص على حضور العرض المسرحي عدد من الفنانين منهم المخرج تامر مهدي والمطربة مي فاروق والمطرب مصطفى شوقي.

يذكر أنه في مطلع الشهر الجاري وخلال احتفالية فنية خاصة بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، شهدت نخبة من المبدعين والإعلاميين يتقدمهم الدكتورة درية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق، والإعلامي الدكتور عمرو الليثي، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والفنان الشاب محمد الليثي، العرض المسرحي "سينما مصر"، وهو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من ستوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التي تعد علامات في تاريخ السينما المصرية والتي جاءت معظمها من أفلام المنتج والسيناريست الراحل ممدوح الليثي.

وقام خالد جلال، عقب نهاية العرض المسرحي، بتكريم اسم الراحل المنتج والسيناريست الكبير ممدوح الليثي، والذي له العديد من الأفلام السينمائية الخالدة في الذاكرة، والتي تعد علامات في تاريخ السينما، وتسلم درع التكريم وشهادة التقدير الإعلامي دكتور عمرو الليثي والفنان الشاب محمد الليثي.

يذكر أن مسرحية "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال، وأشعار عماد عبدالمحسن، ‏وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا ‏فهمي، وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ونخبة من النجوم.