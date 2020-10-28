6 خطوات لاستخراج قيد وفاة إلكترونيا: هتوصلك لحد البيت

في ظل اتجاه الدولة لتطبيق مبادرة "مصر الرقمية" التي دعى إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمساهمة بشكل مباشر في جهود الدولة للتحول الرقمي، خصصت وزارة الداخلية خدمة لاستخراج قيد وفاة إلكترونيا.

وتصل رسوم الحصول على القيد 54 جنيهًا للنسخة الواحدة، مع وجود 12 جنيهًا خدمات توصيل بالبريد، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية.

خطوات استخراج قيد وفاة إلكترونيا

1- لابد من التسجيل في موقع الوزارة وانشاء حساب للاستفادة من الخدمات الإلكترونية ويمكن ذلك من هنـــــا.

2- اختيار خدمات الإنترنت للمواطنين "قيد وفاة".

3- إدخال عدد الأشخاص المستفيدين، ثم الضغط على "التالي".

4- إدخال بيانات قيد الوفاة المطلوب، والضغط على "قرأت الإرشادات وموافق على الشروط"، ثم الضغط على "التالي".

5- إدخال بيانات مقدم الطلب ثم الضغط على "التالي".

6- إدخال الكود الموجود في الصورة والضغط على "إرسال الطلب".

شروط الحصول على الخدمة

1- يجب أن يكون مقدم الطلب أحد أقرباء الدرجة الأولى فقط.

2- يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة سابقا.

3- يجب كتابة اسم المتوفى واسم أم المتوفى ثلاثي أو رباعي.

ويجرى تسليم الطلب خلال 72 ساعة من إرسال الطلب، وفي حالة عدم وجود مقدم الطلب في مكان الاستلام يتم الاتصال هاتفيا 3 مرات لتحديد موعد آخر، أما في حالة عدم استقبال المكالمة فعلى مقدم الطلب التوجه إلى إدارة الأحوال المدنية بالعباسية لاستلام الطلب.

وتقدم وزارة الداخلية الكثير من الخدمات الجماهيرية عبر موقعها الإلكتروني لتيسر الإجراءات على المواطنين في إطار استراتيجة الوزارة لتحديث وتطوير المواقع الشرطية والخدمية.

وتشمل أبرز الخدمات شهادات الميلاد – بطاقة الرقم القومي – القيد العائلي – رخص القيادة – تجديد تراخيص السيارات – سداد الرسوم والملصق الإلكتروني – سداد المخالفات المرورية - شهادة تحركات – جواز السفر – طلب اكتساب الجنسية المصرية – طلب الهجرة – خطابات إلى الجهات الحكومية والخارجية - استعلام عن خدمات الأحوال المدنية صحيفة حالة جنائية - استعلام صحفية حالة جنائية - تجديد تصريح عمل - بدل فاقد تصريح عمل - شهادة مخالصة - استعلام تصاريح العمل".