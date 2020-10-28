السيسي: يجب تضافر جهود المؤسسات الدينية لدعم الوعي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدين الإسلامي يتأسس على الرحمة والتسامح، والتعايش السلمي بين الناس جميعا.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في قاعة المنارة، أنه مما لا شك فيه ان بناء الوعي الرشيد يتطلب تضافر كافة المؤسسات الدينية والتربوية والثقافية والإعلامية للإسهام في بناء الشخصية القوية السوية القادرة على مواجهة التحديات والتمييز بين الحق والباطل وبين الوعي السديد والوعي الزائف، وبين الحقائق والشائعات.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مركز المنارة للمؤتمرات، لحضور احتفالية مصر بذكرى المولد النبوي الشريف. وفور وصوله هنأ الرئيس الحضور، قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم ..السلام عليكم وكل سنة وانتوا طيبين جميعًا".

ويحضر الاحتفال، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وعدد من الوزراء والمسؤولين.