السيسي يكرم علماء الأوقاف المتميزين بوسام العلوم والفنون

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا ممن أثروا العمل الدعوي والمكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم، فضلا عن شباب وزارة الأوقاف المتميزين، في احتفالية وزارة الأوقاف، بذكرى المولد النبوي الشريف.

ومن أبرز المكرمين بوسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى، ما يلي: