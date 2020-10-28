السيسي يكرم علماء الأوقاف المتميزين بوسام العلوم والفنون
كتب:
محمود البدوي
11:06 ص | الأربعاء 28 أكتوبر 2020
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا ممن أثروا العمل الدعوي والمكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم، فضلا عن شباب وزارة الأوقاف المتميزين، في احتفالية وزارة الأوقاف، بذكرى المولد النبوي الشريف.
ومن أبرز المكرمين بوسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى، ما يلي:
- الدكتور أحمد ربيع أحمد يوسف، عميد كلية الدعوة الأسبق.
- الدكتور على الله شحاتة محمود، إمام وخطيب ومدرس بمسجد السيدة نفيسة.
- الشيخ عمرو علي عبدالفتاح عمرو، إمام وخطيب ومدرس بمسجد الصحابة بشرم الشيخ.
- الدكتور عيد علي خليفة حسن، مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تسلمها عنه الدكتور هشام عبدالعزيز علي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
- الدكتورة مها محمد فريد عقل، رئيس مجلس إدارة مستشفى دعاء التابعة لوزارة الأوقاف.