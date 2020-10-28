السيسي: مكانة النبي محمد لا يمكن أن يمسها أي قول أو فعل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن رسالة الإسلام التي تلقيناها من الرسول الكريم جاءت انتصار لحرية الإيمان والاختيار والاعتقاد، وحرية الفكر، إلا أن تلك الحريات لم تأت مطلقة، حتى لا تحولها أهواء النفس البشرية إلى فوضى تبيح التخريب والتدمير، كما أن تلك الحريات ينبغي أن تقف عند حدود حريات الآخرين.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في قاعة المنارة، أن تبرير التطرف تحت ستار الدين هو ابعد ما يكون عن الدين بل هو محرم ومجرم، ولا يتعدى أنه أداة لتحقيق مصالح ضيقة ومئارب شخصية، ودعونا نتفق أن هذا التطرف لا يمكن قصره على دين بعينه ففي جميع الديانات وبكل أسف يوجد المتطرفون الذين يسعون لإشعال نار الغضب والكراهية، وهي الأفكار التي لا تثمر إلا عن تغذية خطاب التناحر والفرقة، حتى أن سيرة النبي العطرة لم تسلم من ذلك التطرف.

وتابع: "أؤكد للجميع أن مكانة سيد الخلق النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب ووجدان المسلمين في كل أنحاء العالم، لا يمكن أن يمسها قول أو فعل، كما أوكد الرفض القاطع لأي أعمال العنف أو الإرهاب تصدر من أي طرف تحت شعار الدفاع عن الدين أو الرموز الدينية المقدسة، فجوهر الدين هو التسامح".