السيسي: تصوروا لو فيه 15 مليون إرهابي بالعالم بالأفكار دي.. هيعملوا إيه؟

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من إيماننا الإيمان بكافة الديانات الأخرى، لا يستطيع مسلم كان من كان أن يقول أنه كامل الإيمان إلا إذا اقر واعترف من صميم قلبه بالرسل جميعًا، كل الرسل، يجب علينا أن نحترم كل الرسل ونوقرهم لأنهم المختارون من قبل الله، إذا اختار الله الرسل يجب أن نحترم هذا القرار ونحبه ونقبله ونؤمن به.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في قاعة المنارة، أن الإساءة للأنبياء والرسل هو استهانة بقيم دينية رفيعة، يعتقد فيها الكثير من الناس من لا يعتقد فهذا شأنه، ومن لا يؤمن فهذا شأنه، ولكن جرح مشاعر الملايين حتى لو كان الصورة المقدمة هي صورة التطرف، "يا ترى في المليار ونص ولا أكتر من المسلمين تفتكروا كام في المية متطرفين 1%".

وتابع: "1% يعني 15 مليون تستطيعوا تصور لو فيه 15 مليون إرهابي في العالم هيعملوا إيه؟ والعدد مش كده خالص، لا يمكن أن أتصور أن يُحمل المسلمين بأوزار وشرور ومفاسد فئة قليلة انحرفت، أرجو أن يصل هذا الكلام لكل من يهتم بالوعي والفهم ومن يهتم بحقوق الناس، نحن أيضا لنا حقوق، ألا يُجرح شعورنا ولا تُؤذى قيامنا ده من حقنا".