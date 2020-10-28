السيسي يرد على المسيئين للأديان: المروءة والخلق الحسن لهما السيادة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدين الإسلامي به مساحة احترام وتقدير ومحبة للآخرين، حتى وإن اختلفت معتقداتهم، موضحا: "إحنا احترمنا ده وقبلناه، يعني مش بس قبلناه بل احترمناه أيضًا، لأن ده سنه من سنن الله في الوجود، لن تجتمع الناس على دين واحد".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بقاعة المنارة، أنّه يجب على كل شخص يعيش في مجتمع أن يحترم مبادئة وقيمة، متابعا: "إذا كان الآخرون لا يحترمون قيمك ومبادئك، أتصور أن المروءة والخلق الحسن في النهاية سيكون لهما السيادة دائما".