حكاية رجل "مخدوع".. أقامت زوجته لدى عشيقها وتركته يبحث عنها وطفلهما

طلب صداقة على موقع فيسبوك استقبلته سيدة ثلاثينية من شاب، تلاه علاقة عاطفية نشأت بينهما ورسائل غرامية ثم علاقة جنسية، دفعها لترك منزل الزوجية في شبرا الخيمة خلال رحلة عودتها من منزل أسرتها في محافظة الإسماعيلية وذهبت إلى عشيقها في شقته بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، قضى العشيقان عدة أيام في ممارسة الرذيلة في حضور طفلها البالغ من العمر عام ونصف العام.

7 أيام مرت على الزوج المخدوع المعذب في غياب زوجته وطفله الوحيد لا يعرف عنهما شيء، فهاتف الزوجة كلما اتصل عليه سمع رسالة بريدية: "الهاتف مغلق وغير متاح حاليًا"، لم يجد أمامه سوى قسم شرطة شبرا الخيمة لتحرير محضرًا مفاده أن زوجته متغيبة عن منزل الزوجية منذ أيام وانقطاع أخبارها منذ أن رحلة عودتها من منزل أسرتها قبل 3 أيام من وقت تحرير المحضر.

"سواق ميكروباص خدرني وخطفني وسرق دهبي وسابني أنا وابني على الطريق" تلك الكلمات ملخص رسالة خداع نطقت بها الزوجة عقب عودتها إلى منزل الزوجية لتبرير أمام زوجها مدة غيابها عن المنزل، وأنها قضت تلك الأيام بصحبة عصابة السائق وأنه لم يعتد عليها أو ينال من شرفها أو عرضها، وأمام تلك التبريرات اصطحب الزوج زوجته وتوجه إلى قسم شرطة شبرا الخيمة وحرر محضرًا باختطاف زوجته.

24 ساعة فقط وسرعان ما كشفت أجهزة الأمن تفاصيل الواقعة وكذب رواية الزوجة، وأنها تتمثل في ارتباط الزوجة المتغيبة بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص، وقيامهما بالاتفاق على مغادرتها منزل الزوجية بمحض إرادتها وتوجهها صحبته إلى أحد الشقق السكنية المستأجرة بالقاهرة، حيث قامت بتسليم هذا الشخص مصوغاتها وبيع جزء منها لتدبير احتياجاتهما المعيشية.

وأفادت التحريات بأنه حال استشعار الزوجة وعشيقها بتصعيد أهليتها للموقف وتناول الواقعة على المواقع الإلكترونية قررت العودة، واتفقا على اختلاق القصة المشار إليها لتبرير غيابها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيلت المتهمة وعشيقها إلى النيابة العامة للتحقيق معهما.

اقتادت أجهزة الأمن الزوجة والعشيق إلى النيابة العامة، واتهمها الزوج بالزنا. وقررت النيابة حبس الزوجة وعشيقها على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.