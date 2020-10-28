استشاري باطنة بروسيا: بدأنا الاستعداد لتناول لقاح كورونا الروسي

كشف الدكتور أحمد سعد، استشاري أمراض الباطنة بدولة روسيا الاتحادية، أن روسيا تستعد الفترة الحالية، للإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة، الانتهاء من تحضير لقاح آخر لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك عن طريق مركز فيكتور المتخصص في العلوم البيولوجية بروسيا، مؤكدا أن هناك سعي دوؤب من مختلف القطاعات البحثية في روسيا للوصول إلى علاج فعال للمرض خلال فترة بسيطة.

وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن لقاح سوبيتنك المعلن عن التقدم بأوراقه إلى منظمة الصحة العالمية لاعتماده، تم الانتهاء من تجارب المرحلة الثالثة سريريا، قائلا: "أنا عن نفسي هاخد اللقاح دا آخر الشهر وعملت أنا ومجموعة من الأطباء الأصدقاء الروسي جمع الكشوفات الطبية تمهيدا لأخذه، وكذلك طبيب ألماني وفرنساوي"، مضيفا أن مرحلة التجارب السريرية الإكلينيكة جرت على 40 ألف متطوع، من بينهم عدد كبير من العاملين بالقطاع الطبي، والمدني وغيرهم، ونهاية الشهر سيكون هناك نتائج للمرحلة الثالثة لطرحه على المواطنين للوقاية من الفيروس.

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وأضاف، أن منتصف نوفمبر المقبل أقصى موعد للانتهاء من الرخصة النهائية للقاح كورونا الروسي "سبوتنيك" وطرحه للتداول، على أن يتم حقنه للمواطنين.

وبشأن اللقاح الأمريكي وإكسفورد، أوضح أن شركة موديرنا الأمريكي، وصلت إلى مراحل متقدمة من اللقاح في تجاربه التي تجرى عليه، مضيفا أنه بالنسبة للقاح إكسفورد، حدثت بعض المشاكل وهناك حالة وفاة حدثت نتيجة أخذ اللقاح، بالإضافة إلى حدوث مضاعفات لعدد من الحالات كالعصبية، مشيرا إلى أن لقاح إكسفورد تحت الدراسة والأبحاث وذلك لمعرفة الأسباب.

خلال 15 يوما الإعلان عن الانتهاء من لقاح روسي آخر

وبشأن الأدوية لمساهمة في علاج كورونا، قال إن روسيا نجحت في توفير "الأفافير" للمساهمة في العلاج لكورونا، مشيرا إلى أنه تم علاج عدد كبير من المرضى، مضيفا: "أنا عالجت به أكثر من 25 مصاب كورونا ومنهم مريض في مصر والحالات كلها جيدة وكانت من الحالات المتوسطة، وحالة واحدة سيئة وعقار الأفافير عالجهم"، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية أوصت مؤخرا بوقف "الرديمسيفير"، قائلة: "ليس له تأثير من قريب أو بعيد في التعامل مع المرض، واستعامله دون جدوى، وتم وقف استخدامه واعتماده كبرتوكول للعلاج".

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وتابع استشاري الباطنة، أن الرديمسيفر تم وقفه من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد قصة ترامب، قائلا: "تم وقفه لأنه غير فعال في البسيطة والصعبة، ومعلومات الأطباء في أمريكا كشفوا أن عند استخدامه مع الحالات الشديدة والمتوسطة، فالمريض يمر بجميع حالات المرض ممهما تم إعطائه الدواء"، موضحا أن المتعارف في البروتوكولات العلاجية، تكون من المضادات الحيوية ومجموعة من الأدوية النشطة المساعدة التي تحسن جهاز المناعة كـ"الفيتامينات"، موضحا أن بعض الدول تتعامل بالكرتيزون لما له من رد فعل مناعي كبير، فهو يسهم في علاج الالتهاب الشديد للرئة.