السيسي يهنئ الأمة المصرية والإسلامية بالمولد النبوي الشريف

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمة المصرية والإسلامية بالاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي تمثل ذكراه النموذج الأعظم في العطاء الإنساني.

ونشرت صفحة الرئيس السيسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة تهنئة مكتوب فيها "كل عام وأنتم بخير"، معلقًا عليها: "كل عام والأمة المصرية والعربية والإسلامية بخير، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذي تمثل ذكراه العطرة النموذج الأعظم في العطاء الإنساني الخالد، والمثل الأعلى في النقاء والاستقامة والالتزام والتضحية والفداء".

وأضاف: "سلام الله على من حمل الرسالة وأدى الأمانة، وأدعو الله في هذا اليوم المبارك، أن يلهمنا قوة الإرادة والصبر وسلامة المقصد، وأن يمدنا بمزيد من الخير والأمن والاستقرار لوطننا الغالي مصر".

وأتم قائلا: "كل عام وأنتم بخير".