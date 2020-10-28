واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1132) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط 1.9 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرا على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن تابع لمحل لتجارة السلع الغذائية (بمحافظة القاهرة).

ضبط (900 طن "دقيق فاخر" استخراج 72%) معبأ داخل شكائر مدون عليها بيانات بمواصفات وهمية - (480 كيلو جرام "فلويك") دون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر) تمهيدا لتصديرها لصالح إحدى الشركات بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مطحن للحبوب ومنتجاتها (بمحافظة القاهرة).

ضبط (13٫3 طن "مخللات – ملح طعام") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة المخللات بدون ترخيص (بمحافظة المنوفية).

ضبط (3٫25 طن "أرز أبيض") دون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص (بمحافظة الشرقية).

ضبط (51٫600 عبوة"سناكس") مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة "منتج نهائي" – (5,25 طن ذرة "ذرة مجروش- مكسبات طعم- زيت صويا" دون مستندات ومجهولة المصدر– 1000 عبوة كرتونية مقلدة – 9 ماكينة – مستلزمات إنتاج وتعبئة) تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص (بمحافظة الشرقية).

ضبط (19٫680 عبوة "سناكس" مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة وغير مطابقة للمواصفات) تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية دون ترخيص (بمحافظة البحيرة).

ضبط (22٫500 قطعة "كمامة" دون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مكتب توريدات (بمحافظة جنوب سيناء).

ضبط (35 طن "منظفات صناعية متعددة الأغراض" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات ومجهولة المصدر) تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع للمنظفات الصناعية بدون ترخيص (بمحافظة كفرالشيخ).

ضبط (4,6 طن "أسمدة زراعية" محظور تداولها خارج الجمعيات الرزاعية) تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل لبيع الأسمدة الزراعية بدون ترخيص (بمحافظة المنوفية)، واتخذت الإجراءات القانونية.