  ضبط 2505 قضية تموينية خلال 48 ساعة.. بينها 29 ألف عبوة دواء غير مرخص

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية :-

ضبط (2505) قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية :

ضبط ( 5,8 طن لحوم مجمدة – دهون حيوانية غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة)، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم – كائن بالمرج بالقاهرة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (2 طن زيت طعام معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بإحتوائها على شوائب وأتربة مما يشكل خطراً على الصحة العامة) بدون مستندات ومجهولة المصدر، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية – كائن بكوم حمادة بالبحيرة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (1,100 طن دقيق فاخر- سكر حر – بندق – لوز بدون مستندات، مجهولة المصدر – مستلزمات إنتاج – 777 كيلو جرام حلوى المواد معبأة بداخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية منتج نهائى) بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلوى – كائن بالسيدة زينب بالقاهرة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (1,3 طن سكر حر – طحينة) بدون مستندات مجهولة المصدرمستلزمات إنتاج (40 كيلو جرام حلاوة طحينية) معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلاوة الطحينية بدون ترخيص – كائن بطنطا بالغربية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (10,23 طن مقطعات دواجن) معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وعناوين وهمية يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، (3,75 طن فيلية – شيش – جلود دواجن) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفى حالة سيولة تامة.. بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن – كائن بأبو النمرس بالجيزة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (3,276 عبوة حلوى المولد – يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية – عفن ظاهرى) بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية – بدون ترخيص– كائن بطنطا ثان بالغربية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (3 طن أرز أبيض – مكرونة – بدون مستندات مجهولة المصدر) بحوزة (مالك مخزن للسلع الغذائية – بدون ترخيص – كائن بسرس الليان بالمنوفية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (2,71 طن سكر حر – ملبن – نشا – بدون مستندات مجهولة المصدر) بحوزة (مالك مصنع حلويات – بدون ترخيص – كائن طهطا بسوهاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (1,95 طن سكر حر – عسل - بدون مستندات مجهولة المصدر) بحوزة (مالك مصنع حلويات – كائن بالزقازيق بالشرقية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (28,855 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير مسجلة بالجهات المعنية ومهربة جمركياً - مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق) بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لمستحضرات التجميل – بدون ترخيص – كائن بالمنتزه أول بالإسكندرية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (2 طن دهانات بدون مستندات - مجهولة المصدر - وغير مطابقة للمواصفات القياسية) بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الدهانات – بدون ترخيص – كائن ببسيون بالغربية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (6 طن أعلاف حيوانية - بدون مستندات - مجهولة المصدر - وغير مطابقة للمواصفات القياسية) بحوزة (قائد سيارة حال سيرها – بأبو كبير بالشرقية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (32) قضية بإجمالى مضبوطات (111519 عبوة سجائر) فى مجال قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.