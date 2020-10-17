ضبط 1374قضية تموينية خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية :-

ضبط (1374) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (8,4 طن أسماك مستوردة ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها (2,93 طن دواجن ، مقطعات دواجن ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ، كائن بمدينة السلام بالقاهرة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (7,92 طن مقطعات دواجن ، مفروم دواجن ، فيلية دواجن ، بانية ، ممبار) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - كائن بديرب نجم بالشرقية) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (24,276 عبوة مياة غازية مدون عليها بيانات وهمية– 75 كيلو جرام إسبرتام ) بدون مستندات مجهولة المصدر .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع مياة غازية بدون ترخيص – كائن ببرج العرب بالإسكندرية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (125,000 عبوة سلع غذائية مقرمشات – مياة غازية – كيك – غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة).. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية – بدون ترخيص - كائن بدسوق بكفر الشيخ )، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (4,8 طن دقيق بلدى مدعم) بحوزة (قائد سيارة بدون لوحات معدنية – حال سيره بدائرة قسم شرطة العامرية أول الإسكندرية) قام بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح مالية غر مشروعة .. قدرت قيمتها بـ 26,160 جنيه.

ضبط (3,22 طن سكر تموينى مدعم – 1,584 عبوة زيت تموينى مدعم– مخصصان ربطاً للصرف على البطاقات التموينية) بحوزة (مالكة محل بدال تموينى كائن بمدينة الإسماعيلية ) قامت بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة – قدرت قيمتها بــ 52,722 جنيه.

ضبط (3,605 عبوة سلع غذائية ( صلصة – لبن – شيكولاتة – عصائر – 6,360 لتر مياة معدنية ، 486 كيلو جرام منظفات صناعية) – غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية – بدون ترخيص ، كائن بمحرم بك بالإسكندرية) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، لتحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط (6,594 عبوة أدوية ومستلزمات طبية ، فيتامينات – مكملات غذائية – مطهرات – مستحضرات تجميل ، غير مسجلة بالجهات المعنية ومهربة جمركياً ، مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق) .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، كائن بالمنتزه بالإسكندرية) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، لتحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط (13 طن سلع غذائية ، أرز أبيض – مكرونة – فول ، بدون مستندات – مجهولة المصدر ) .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية ، كائنة بمدينة أسوان) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.