ضبط 2279 قضية تموينية متنوعة.. أبرزها 21 طن منظفات فاسدة

ضبطت الجهات الأمنية، 2279 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (5.5 طن "هياكل دواجن – مفروم دواجن") معبأة داخل عبوات دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الشرقية.

وجرى ضبط (2.1 طن "مفروم لحوم – مقطعات دواجن") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لتقديمها كوجبات جاهزة للمستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن تابع لإحدى المطاعم للوجبات الجاهزة بمحافظة الجيزة.

وتمّ ضبط (28.800 قطعة حلوى جافة منتج نهائي - 1.3 طن "سكر حر- دقيق فاخر – عجوة – شيكولاتة" مستلزمات إنتاج) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلوى الجافة دون ترخيص بمحافظة الغربية.

فيما ضبط أيضًا (4.320 قطعة حلوى جافة) معبأة داخل عبوات يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلوى الجافة دون ترخيص بمحافظة الغربية.

وضبط كذلك (5.6 طن "دقيق فاخر – مكرونة") معبأة داخل عبوات بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

وضبط (2.3 طن دقيق بلدى مدعم استخراج 82% مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق تمّ تجميعها دون وجه حق للإتجار بها في السوق السوداء قدرت بقيمة مالية 12.535 جنيه) بحوزة المدير المسؤول عن مخبز سياحي دون ترخيص بمحافظة الإسكندرية).

كما ضبط (2.9 طن "أسماك الباسا – فيليه سمك – كاليماري") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص (بمحافظة القاهرة).

وجرى ضبط (39.4 طن أرز تمويني غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية لارتفاع نسبة الكسر والشوائب وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية واحتوائها على بعض الحشرات) تمهيداً لتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية المربوطة عليه لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية الذكية متربحاً من جراء ذلك، ومهدراً أموالاً طائلة من أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل، بحوزة أمين عهدة بإحدى فروع الجملة التابعة لإحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة القاهرة).

وتمّ ضبط (2 طن "أرز أبيض – مكرونة – عدس" دون مستندات مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الشرقية).

وضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدى بمحافظة الجيزة لاتستيلائه على (137.915 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها في السوق السوداء).

وتمّ ضبط (21.72 طن منظفات صناعية "ملح لمون – سلفونيك – ألوان صناعية – روائح عطرية – خل – فنيك")، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع للكيماويات والمنظفات الصناعية دون ترخيص بمحافظة الشرقية.

كما ضبط (12.600 زوج مصنوعات جلدية "أحذية رياضية"مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية عالمية مختلفة "منتج نهائى" – 6.264 قطعة "خامات بلاستيكية مجهولة المصدر" – 6900 ملصق مغشوشة ومقلدة لذات العلامات – 9 ماكينات مستلزمات وأدوات إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأحذية الرياضية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

ضبط (6 أطنان "أعلاف حيوانية"بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية دون مستندات مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.