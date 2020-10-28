إنجليزي وعربي.. الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع

تقدم دور السينما المصرية، مجموعة أفلام جديدة، خلال الأسبوع الجاري، وتقدم "الوطن" نبذة عن هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار فيلمك المفضل، كالتالي:

فيلم Endless

تدور أحداث الفيلم حول رايلي وكريس اللذان ينفصلا بعد حادث سيارة مأساوي، تجعل كريس في طي النسيان ورايلي تلوم نفسها بسبب وفاة صديقتها، ويصبح الحب هو ملاذهما الوحيد للنجاة.

أبطال الفيلم فامكي جانسن، ألكساندرا شيب، إيان تريسي، نيكولاس هاميلتون، ومخرج الفيلم سكوت سبير.

الفيلم يعرض في سينما صن سيتي، سينما سيني كومفورت، سينما الزمالك، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما جالكسي، سينما سيتي ستارز، سينما بوينت 90، سينما نايل سيتي، سان ستيفانو مول، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما كايرو فيستفال، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.

فيلم الصندوق الأسود

تدور أحداث الفيلم حول غريبين يقتحما منزل ياسمين في مهمة مصيرية لسرقة شيء هام، وتحاول هي الصمود أما هما فإلى متى يستمر الصمود؟

أبطال الفيلم منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، أسماء جلال، ومخرج الفيلم محمود كامل.

الفيلم يُعرض في سينمات بندر المعادي، صن سيتي، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما سيني كومفورت، سينما بوينت 90، سينما صن سيتي، سينما جراند نايل تاور، سينما الزمالك، سينما أمير، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما جالكسي، سينما سيتي ستارز، سينما نايل سيتي، سينما مترو القاهرة، سينما مترو الإسكندرية، سينما أوديون، سينما التحرير، سينما جولف سيتي.

كما تعرض السينمات المصرية أفلام Honest Thief ،Four Kids and it، The Nest، Vivarium ، Antebellum، والأفلام العربية زنزانة 7، توأم روحي، الغسالة"