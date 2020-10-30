الإسكان: أسعار وحدات الإعلان الـ 14 في المتناول والسداد على 20 سنة

أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 125 ألف وحدة سكنية، ضمن المشروع الـ 14 للإسكان الاجتماعى كاملة التشطيب، بدون تكاليف إضافية على الحاجزين، والذى سيبدأ الحجز به أول نوفمبر.

والوحدات مقسمة بين متوسطي الدخل ومحدودي الدخل عبارة عن 25 ألفا لمتوسطي الدخل و100 ألف لمحدودي الدخل، ومنهم عدد كبير في محافظات الصعيد، وهناك تنوع في المساحات، وتم توفير مساحات مختلفة لتغطى عدد أكبر من شرائح المجتمع وشرائح الدخل، بحسب المتحدث الرسمى للوزارة.

والوحدات مدعومة بحوالي 70 إلى 80 % من الدولة والمقدم حوالى 14 ألف وكانت هناك مشاريع سابقة ذات مساحات ثابتة ولذلك كانت المقدمات ثابتة ولكن في هذا الإعلان مختلفة لأن المساحات مختلفة، وبعد سداد مقدم الشقة والأقساط الربع سنوية سيكون الحاجز قد دفع حوالى 20 % من قيمة الوحدة والباقى على 20 سنة ، وذلك وفقا لـ "خطاب".

وأشار إلى أن هناك فيديو مبسطا على الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، يستطيع من خلاله المواطن أن يعرف كل شئ وأسعار الشقق أصبحت في متناول الجميع، والمدة المعلنة في الإعلان 36 شهرا لاستلام الشقة والتمويل العقارى شرط أساسى.

شروط التقديم في الإعلان الـ 14 للإسكان الإجتماعى:

1- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية.

2- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، بدلا من 1300 جنيه في الإعلان السابق.

4- الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريا، بدلا من 5700 جنيه.

5- الحد الأقصى لدخل العزب 4500 جنيه شهريا بدلا من 4200 في الإعلان السابق.

6- وصول قيمة الدعم إلى 60 ألفا بدلا من من 40 ألف جنيه للمتقدم يتم تحديدها وفقا للدخل وسن المتقدم.

7- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

8- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

9- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

10- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.