بدل التذكرة.. تعرف على الفرق بين اشتراك المترو والمحفظة الإلكترونية

تحرص الهيئة القومية لـ مترو الأنفاق على توفير سبل الراحة للركاب، سواء بتوفير المزيد من القطارات أو تشغيل التكييفات، أو من خلال توفير بدائل التذكرة "المحفظة الإلكترونية" التي يتم شحنها بمبلغ مالي يتيح استخدامها حتى نفاذ ذلك المبلغ، أو بتوفير الاشتراكات للطلبة والموظفين وجميع فئات الشعب.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الفرق بين اشتراك المترو والمحفظة الإلكترونية البديلة لتذكرة المترو، وفق الموقع الرسمي للهيئة القومية لمترو الأنفاق، كالتالي

اشتراك المترو

- يحصل كبار السن فوق 70 عاما على اشتراك المترو الربع سنوي مجانا.

- يحصل المشترك لمنطقة واحدة للاشتراك ذات السعر 500 جنيه على تخفيض نسبة 44.4%.

- يحصل المشترك لمنطقتين للاشتراك ذات السعر 630 جنيها على نسبة 50%.

- يحصل المشترك لـ 3 أو 4 مناطق للاشتراك ذات السعر 760 جنيها على نسبة تخفيض تصل إلى 57.8%.

- يحصل المشترك لـ 5 أو 6 مناطق للاشتراك ذات السعر 1000 جنيه على نسبة تخفيض تصل إلى 44.4%.

المحفظة الإلكترونية

- يمكن الحصول عليها من مكاتب الاشتراكات دون الحاجة إلى اسم المشتري أو أختام جهة الدراسة أو العمل.

- يكون كارت المحفظة الإلكترونية صالحا للاستخدام لمدة 5 سنوات.

- يتم شحن كارت المحفظة الإلكترونية، ليبدأ مبلغ الشحن من 10 جنيهات وحتى 100 جنيه.

- يتم شراء الكارت بدون اسم لحامله حيث يمكن استخدامه بواسطة أكثر من شخص.

- يمكن شحن نفس الكارت لعدة مرات في حالة عدم تلف الكارت.

- تبلغ قيمة كارت المحفظة الإلكترونية 25 جنيها، يتم دفعهم عند شرائه لأول مرة.

- يتم تحديد قيمة الرحلة لتوازي ثمنها بالتذاكر الورقية.