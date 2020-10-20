بـ20 جنيها.. طريقة تجديد كارت المترو الممغنط حال إتلافه

تنقسم اشتراكات السكة الحديد ومترو الأنفاق إلى نوعين وهما اشتراكات الطلاب، واشتراكات الجمهور، ويبلغ تعداد اشتراكات الطلاب فى السكة الحديد ما يقرب من 200 إلى 250 ألفا، واشتراكات مترو الأنفاق ما يقرب من 250 إلى 350 ألف اشتراك.

ويبلغ عدد الاشتراكات الخاصة بالجمهور سنويا بالسكة الحديد إلى ما يقرب من 350 ألفا، ومترو الأنفاق إلى ما يقرب من 250 ألف اشتراك ليصل إجمالي اشتراكات السكة الحديد إلى 600 ألف، مترو الأنفاق ما يقرب من 600 ألف اشتراك سنويا.

ويتعرض حاملو الاشتراكات بجميع أنواعها في السكة الحديد ومترو الأنفاق، لفقدان الاشتراك أو تعرض التذكرة الممغنطة للتلف أو السرقة.

وفى حالة حدوث مثل هذة المواقف يقوم صاحب الاشتراك بالتحرك وفقا للقواعد المتفق عليها، والتي تختلف في حالة فقدان الاشتراك عن حالة تلف التذكرة أو الكارت.

ففي حالة تلف الكارت الممغنط أو تلف تذكرة المرور الدورية يتوجه الراكب إلى أقرب محطة اشتراكات رئيسية بالمترو، ويقدم الكارت الممغنط القديم ويدفع 20 جنيها ويحصل على كارت ممغنط جديد أو تذكرة مرور جديدة، وفي حالة فقدان الاشتراك الخاص بالمترو والسكة الحديد على الراكب الإسراع لاقرب قسم شرطة وتحرير محضر فقدان الاشتراك والتقدم بهذا المحضر للمحطة التي حصل على الاشتراك منها لإلغاء الكارت أو تذكرة المرور السابقة بأسرع وقت، حتى لا يجري استخدامها وتحميل صاحب الاشتراك الأصلي المسؤولية كاملة عن استخدام الاشتراك.

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن سير حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل تزامنا مع رابع أيام العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن مكاتب الاشتراكات الخاصة بالطلاب والركاب تبدأ عملها يوميا من الساعة الـ8 صباحا وحتى 4 عصرا، عدا الجمعة، موضحا أن الشركة تقدم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وقال عبدالهادي، لـ"الوطن"، إن الشركة جهزت ما يقرب من 10 قطارات إضافية يتم الدفع بهما يوميا خلال سير الدراسة ووقت الذروة الصباحية والمسائية، لمنع حدوث زحام في صالات المحطات أو على أرصفة المحطات، إضافة إلى منع تكدس عربات القطارات بالركاب تنفيذا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أن الشركة تقوم يوميا بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر بشكل دوري، لافتا إلى أن هناك التزام كامل بارتداء جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور للكمامات الطبية، للوقاية من انتشار الفيروس، لتوفير كافة الحماية والأمن للركاب.