"القباج" ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المركز الطبي بالقنطرة غرب

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، واللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية المركز الطبي بالقنطرة غرب التابع للجمعية الشرعية بالقنطرة، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

ويضم المركز الطبي وحدة غسيل كلوي كبرى تضم 25 وحدة، تقدم خدمة على أرقى مستوى، وتلتزم بجميع ضوابط الجودة، وكذلك وحدة حضانة الأطفال المبتسرين بالولادة.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالمركز المركز الطبي بالقنطرة غرب، موجهة التحية للجمعية الشرعية علي مجهوداتها، حيث أن لها الكثير من الإنجازات وعطائها لم يتوقف خاصة في مجال الصحة.

وأضافت "القباج" أن الجمعية الشرعية تقدم الكثير من الخدمات في مراكز التأهيل والإعاقة، مشددة على أن المجتمع المدني يعد شريكًا أصيلًا مع وزارة التضامن الاجتماعي وينفذ المشروعات والبرامج علي الأرض.

ووجهت وزيرة التضامن التحية والتقدير لمرضى المركز الطبي، متمنية لهم تمام الشفاء، كما قدمت لهم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف واحتفالات مصر بذكري انتصار حرب أكتوبر 1973 العظيم.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بزيارة محافظة الإسماعيلية، مشيدة بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في عدد من المجالات، كما تم بحث عدد من البرامج التي يمكن تنفيذها في المحافظة الفترة المقبلة.

واستعرضت الوزيرة خلال لقائها مع المحافظ البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة، منها برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وبرنامج فرصة لتوفير فرص عمل، والأنشطة والخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتشهد زيارة وزيرة التضامن للإسماعيلية، وضع حجر الأساس للمركز الطبي لمؤسسة "حكيم" بالشيخ زايد في محافظة الإسماعيلية، وإطلاق مبادرة "شتاء دافئ" ومبادرة "أنا واليتيم"، كما تزور دار الرحمة للبنات.

وافتتحت "القباج"، صباح اليوم، مركز رعاية وتأهيل حالات الشلل الدماغي بعد تطويره، ومركز العلاج الطبيعي في مجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس، والذي جرى تطويره بالشراكة مع المؤسسة القومية لتنمية المجتمع.