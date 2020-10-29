بالفيديو.. خالد الجندي: ظلم العباد ليس فيه وساطة أو شفاعة يوم القيامة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن يوم القيامة هناك واسطة مأذون بها بأمر الموسوط لديه وهي الشفاعة، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: "اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ".

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن ظلم العباد ليس فيه وساطة أو شفاعة يوم القيامة، مشددًا على أن من يظلم أو يغتاب أو يسب أو يقع في عرض أحد، حتى لو شارك في بناء الكعبة لن يغفر له.

وتابع أن الدواوين عند الله ثلاثة؛ ديوان يغفره الله وهو ظلم العبد لنفسه من تقصير في عباده وغيره، وديوان لا يغفره الله وهو الشرك بالله، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو ظلم العبد لأخيه، فمن ظلم شخص حتى لو كان مُلحدا سيُحاسب على ذلك، حتى من يظلم ويعذب حيوان سيحاسب على ذلك، مستدلًا على ذلك بحديث "دخلت امرأة النار في هرة حبستها"، مشيرًا إلى أن الإرهاب والتخويف والتفزيع والتهديد والابتزاز ومحاولة وأد الأوطان سيُحاسب الله عليها فاعليها.

خالد الجندي: الأغاني مش كلها حرام وأزمتي مع حمادة هلال خلط الشرع بـ"الشخلعة"

وأثيرت أزمة مؤخرا، حول أغنية الفنان حمادة هلال الجديدة "الشرع محللي أربعة"، بعدما تم طرح برومو الأغنية يوم الخميس الماضي، لتثير موجة من الانتقادات حول اسم الأغنية، كذلك لطرح الفنان محمد رمضان، أغنية حملت نفس الاسم قبله بساعات.

أكد الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، أن اعتراضه على اغنية الفنان حمادة هلال الجديدة "الشرع محللي أربعة"، لرفضه الزج بكلمة الشرع في الأغنيات، فهي كلمة لها احترامها وتقديرها، ولا يمكن أن تكون في مثل تلك المواضع.

وأضاف الجندي لـ"الوطن"، أنه كلمات الأغنية جاءت "أنا الشرع محللي أربعة، يعني هعيش في دلع علي طول ما أنا أصل بموت أوي في الشخلعة".

وأكد أنه لا يجوز أن يجتمع الشرع مع "الشخلعة" في الموضع ذاته، وأنه قبل أن ننظر لإهانات غير المسلمين لديننا، نحاسب أنفسنا على إهانتنا للدين، فكلمة الشرع ذكرت في القرآن أكثر من مرة، ومن بينها قوله تعالى: "شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى".

وتابع الداعية الإسلامي، أن الفنان حمادة هلال من الشخصيات المحترمة، التي تحافظ على دينها، وأنه سيغير بعض الكلمات التي تسببت في الأزمة، موضحا أن ذلك الخطأ من الممكن أن يكون غير مقصود، كذلك بذل الفنان هاني شاكر، جهدا كبيرا لحل تلك الأزمة في التواصل مع "هلال" للوصول إلى حلول.

وأردف أنه لم يبحث عن الأغاني، وإنما عرف بها من بعض المواقع الإخبارية، التي نقلت الأزمة بين حمادة هلال وأحد الممثلين، الذين احترفوا الغناء مؤخرا، وكانت كلمات الأغنية مكتوبة في تلك الأخبار، ليقرر بحكم غيرته على الدين في التنبيه للخطأ المتواجد بها.

وعن رأي الدين في سماع الأغاني، أكد الجندي أن سماع الأغاني ليس حراما، فالأغنيات ليس حراما، طالما أنها تهدف إلى الفضيلة والقيم والنضج، مشيرا إلى أن أغنيات الأطفال والوطنية والدينية ليست حراما.