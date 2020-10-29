عالم أزهري عن دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية: هراء.. وتضر بنا كثيرا

قال الشيخ عبدالله عزب، من علماء الأزهر، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم علمنا سنة ننتهجها، وهى "كبّر كبّر"، بمعنى اتباع الجهة المسؤولة التي لديها العلم، لافتًا إلى أن المؤسسة الرسمية الدينية التي يجب أن نسير ورائها هي الأزهر الشريف.

وأضاف "عزب"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الأزهر الشريف ينتهج أسلوبًا قانونيًا صارمًا في مواجهة الإساءة إلى النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يدع للمقاطعة.

وتابع العالم الأزهري "الدعوات إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية هراء، وعلينا الانتباه إلى أن هذا يضر بنا وليس بفرنسا، لأن 70% من مرضى السكر يتناولون الأنسولين، وهو من إنتاج شركة فرنسية، حيث أن المقاطعة تدعو بالهلاك والموت على مجتمعنا بمقاطعة مثل هذه الأدوية".

وأردف: "لا يوجد بيت مصري في الوقت الحالي إلا وفيه من يحصل على أدوية من الأدوية الفرنسية، خاصة الأنسولين الذي يعالج مرض السكر".

داعية إسلامي: المسلمون شاركوا في الإساءة للنبي أكثر من الرسوم المسيئة

وقال الداعية الإسلامي الدكتور محمد داود، أستاذ علم اللغة بكلية الآداب جامعة قناة السويس، إن المسلمين شركاء فى الإساءة إلى النبى محمد عليه الصلاة والسلام، أكثر من الرسوم المسيئة التي نُشرت في مجلة فرنسية، موضحًا أن المشاركة في الإساءة للرسول تكون بمخالفة هديه وسنته الشريفة.

وأضاف "داود"، خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أننا نجد بعض التصرفات مثل سب الدين والرشوة والفساد والنفاق، والكذب، والتخلف العلمي، مضيفًا "أصبحنا مظهرًا ليس حضاريًا أو قدوة لنبينا".

واستشهد أستاذ علم اللغة بقول الله تعالى "لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ"، والتي تؤكد أن مستقبل الأمة سيكون فيه صراع بين الخير والشر والحق والباطل، وهذا من سنن الله في كونه.