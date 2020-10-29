بفرص تصل لـ40%.. الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار في "الويك إند"

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع وجود نشاط لحركة الرياح، يؤدي إلى اضطرابات بالملاحة البحرية.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار، ونشاط الرياح، وفرص سقوط الأمطار، وفقا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خريطة سقوط الأمطار الجمعة 29 أكتوبر

تنبأ خبراء الهيئة باحتمالية سقوط أمطار خفيفة، بنسبة تصل لـ30% على السواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح على خليج السويس يؤدي لاضطرابات في الملاحة البحرية، وتنشط الرياح أيضا على شمال الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار السبت 30 أكتوبر

أشار الخبراء إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل نسبتها لـ40% على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها رياح معتدلة، موضحة أن هناك احتمال لنشاط حركة الرياح على خليج السويس مما يؤدي لاضطرابات في الملاحة البحرية.

خريطة سقوط الأمطار الأحد 1 نوفمبر

كما توقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تصل نسبتها لـ40% على بعض مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع وجود نشاط لحركة الرياح على خليج السويس يؤدي لاضطرابات بالملاحة البحرية، كما يوجد احتمال لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل نسبتها لـ40% على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها رياح معتدلة، بينما تصل فرص سقوط الأمطار على جنوب الصعيد لـ30% وتكون خفيفة إلى متوسطة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة تكون كالتالي:

درجات الحرارة العظمى

القاهرة والوجه البحري 27 30

الجنوب 32 36

السواحل الشمالية 26 28

درجات الحرارة الصغرى

القاهرة والوجه البحري 19 16

الجنوب 21 17

السواحل الشمالية 19 16