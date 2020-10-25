"التنبؤ بالفيضان" يوضح خريطة سقوط الأمطار حتى الثلاثاء

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، خرائط أماكن يتوقع سقوط الأمطار عليها، في الفترة من اليوم الأحد وحتى بعد غد الثلاثاء.

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مدار يومي الإتنين والثلاثاء.

ويمكن الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم واليومين المقبلين من خلال الصور التالية:

خريطة سقوط الأمطار اليوم الأحد 25 أكتوبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، أما يومي 26 و27 أكتوبر فمن المتوقع عدم سقوط أمطار.

يذكر أنّ مركز التنبؤ بالفيضان، أوضح أنّ نماذج التنبؤ بالطقس تتعامل مع الغلاف الجوي، بالاستعانة بمجموعة من المعادلات الفيزيائية الصعبة، التي تحكم حركة الهواء، وتندرج تحتها الحركة الديناميكية وتسمى الفيزياء النظرية، وهذه المعادلات شبيهة بمعادلات ديناميكا السوائل fluid dynamics، وهي معدلات صعبة جدا، ومنها من يصعب وضع حل منتهى لها، فضلا عن أنّ حالة الجو في هذه الفترة تكون سريعة التغير، وعندما نأتي للنتائج سنجد أنّ النموذج يتم تشغيله يوميا، ويبدأ مدة التنبؤ من يوم تشغيله إلى مدة 5 أيام مقبلة.

ويعتمد نموذج التنبؤ بالطقس بشكل أساسي على حالة الجو في الفترة الحالية، إذ إنّها تعتبر نواة التنبؤ، لذا فمن الوارد جدا أن تتغير نتائج التنبؤات بشكل طفيف، وذلك لنفس الأيام المتنبأ بها أمس عن اليوم، لكن الأفضل هي النتائج الأقرب ليوم التنبؤ.م

وأكد مركز التنبؤ بالطقس، تشغيل النماذج بشكل يومي، فضلا عن تحديث التنبؤات أولا بأول، بهدف ضمان نتائج أفضل، أما عن تنبؤات الأمطار وكمياتها وشدتها، فأوضحت أنّها من أصعب العمليات داخل نماذج التنبؤات العددية.