محمد الشرنوبي ضيف أولى حلقات الموسم الجديد من "أبلة فاهيتا" الليلة

أعلن البرنامج الكوميدي "لايف من الدوبليكس" والذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا، عن أن الفنان محمد الشرنوبي هو ضيف أولى حلقات الموسم الجديد، والتي تنطلق الليلة.

ونشرت صفحة أبلة فاهيتا على "فيس بوك" صورة تجمع أبله فاهيتا بالفنان محمد الشرنوبي معلقة: "الحب كله محمد الشرنوبي.. الليلة دي الساعة 11".

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وتذاع الحلقة الجديد من البرنامج مساء اليوم في تمام الساعة 11 مساءا عبر قناة On E، وسبق وأن طرحت الشركة المنتجة للبرنامج خلال الفترة الماضية البرومو التشويقي للموسم الجديد من برنامج "أبلة فاهيتا"، والذي قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال المواسم الماضية.

يذكر أن إدارة "يوتيوب" حذفت الشهر الماضي أغنية محمد الشرنوبي الجديدة "قلبي ارتاح"، بعد أيام من عرضها، بسبب إرسال المنتجة سارة الطباخ، العقد الحصري المبرم مع المطرب لإدارة الموقع، وبعد أن تأكدت الإدارة من صحة موقفها القانوني قررت حذفها.

وكانت سارة الطباخ خاطبت الشركة الإعلانية التي تروج للأغنية وحذفتها من على صفحتها، ثم حذفت التطبيقات كافة، وبعد ذلك خاطبت يوتيوب واستجابت إدارته.

وسبق لـ"الطباخ" أن أصدرت تحذيرًا بعدم التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد، لأن عقده مع شركتها ما زال ساريًا ولم يفسخه كما يدعي.

ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى التي تُحذف فيها أغنية الشرنوبي لأنها حذفت من قبل شركة روتانا، بعد أن اتفق معها على توزيعها‘ إذ تأكدت الشركة من صحة موقف سارة الطباخ، باعتبارها الوكيل الحصري له وصاحبة الحق الوحيد في التوقيع علي أي تواجد فني أو إعلاني يشارك فيه.

وكان احتفل المطرب محمد الشرنوبي مع جمهوره عبر "تويتر"، بتحقيق كليبه الجديد "قلبي ارتاح"، أول مليون مشاهدة عبر الموقع.

وعلق الشرنوبي قائلًا: "‏أول مليون في 3 أيام لأغنية قلبي ارتاح‬⁩، النجاح اللي الأغنية محققاه، مخليني بجد فخور إن عندي جمهور عظيم، ومخلص زيكم، ألف ألف شكر، استعدوا لمفاجآت وأغاني جاية كتير، قريب أوي".