محمد الشرنوبي يحتفل بتحقيق "قلبي ارتاح" مليون مشاهدة

احتفل المطرب محمد الشرنوبي مع جمهوره عبر تويتر، بتحقيق كليبه الجديد "قلبي ارتاح"، أول مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

وعلق الشرنوبي قائلا: "‏أول مليون في 3 أيام لأغنية قلبي ارتاح‬⁩، النجاح اللي الأغنية محققاه، مخليني بجد فخور إن عندي جمهور عظيم، ومخلص زيكم، ألف ألف شكر، استعدوا لمفاجآت وأغاني جاية كتير، قريب اوي"

كليب "قلبي ارتاح"، وهي الأغنية التي أهداها الشرنوبي لزوجته راندا، أثناء حفل زفافهما، واستعان ببعض لقطات من صور حفل الزفاف من أجل الكليب.

وكتبت راندا رضا زوجة الشرنوبي عبر إنستجرام عقب طرح الكليب "لكل اللي ميعرفش، الأغنية دي شرنوبي عملها لي مفاجأة في كتب كتابنا، ومن حلاوة المفاجأة، أنا بعيط زي ما أنتم شايفين في الفيديو، بس الحقيقة إن مش بس المفاجأة حلوة، هي الأغنية كمان أغنية حلوة اوي فبجد شكراً يا حبيبي، وشكراً لاخواتي محمد يسري اللي كتب الأغنية والحلواني اللي وزع الأغنية، وكل الفنانين اللي في الفيديو، انتوا كلكم اسعدتوني اوي"