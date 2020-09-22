يوتيوب يحذف أغنية "قلبي ارتاح" لـ محمد الشرنوبي

حذفت إدارة يوتيوب، أغنية محمد الشرنوبي الجديدة "قلبي ارتاح"، بعد أيام من عرضها، بسبب إرسال المنتجة سارة الطباخ، العقد الحصري المبرم مع المطرب لإدارة يوتيوب، وبعد أن تأكدت الإدارة من صحة موقفها القانوني قررت حذفها.

وكانت سارة الطباخ خاطبت الشركة الإعلانية التي تروج للأغنية وحذفتها من على صفحتها، ثم حذفت التطبيقات كافة، وبعد ذلك خاطبت يوتيوب واستجابت إدارته.

وكانت سارة الطباخ أصدرت تحذيرا بعدم التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد، لأن عقده مع شركتها ما زال ساريا ولم يفسخه كما يدعي.

وهذه ليست المرة الأولي التي تحذف فيها أغنية الشرنوبي لأنها حذفت من قبل شركة روتانا، بعد أن اتفق معها على توزيعها حذفتها بعد أن تأكدت من صحة موقف سارة الطباخ، باعتبارها الوكيل الحصري له وصاحبة الحق الوحيد في التوقيع علي أي تواجد فني أو إعلاني يشارك فيه.