بعد شكاوى أولياء الأمور.. حماية المستهلك: سنراجع رسوم الأنشطة المدرسية

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئاسة جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز سيبدأ الأيام المقبلة، في مراجعة رسوم الأنشطة الواردة ضمن المصروفات المدرسية، والتى ورد فيها شكاوى من عدة أسر وأولياء الأمور، يتحدثون عن مبالغة بعض المدارس في رسوم الأنشطة.

وأشار "سمير"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الرسوم الواردة ضمن الأنشطة تتنوع ما بين رسوم أنشطة ثقافية وأخرى رياضية، وبناء عليه سيتم العودة لوزراتي الثقافة والرياضة، لمراجعتهما في تقدير الرسوم الواردة لبعض المدارس لبيان هل تستحق هذه القيمة من عدمه، وبناء عليه وقتها سنبدأ في إجراءات قانونية إذا كانت الرسوم مبالغ فيها.

وبحسب سمير، فإن القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، يقضى بأحقية الجهاز في مراجعة أى خدمات تقدم للمستهلك، ووفقا للقانون فرسوم الأنشطة تصنف كخدمة، ويحق لنا مراجعتها.

حماية المستهلك: ننتظر شكاوي المواطنين حول الأنشطة المدرسية

ودعا رئيس "حماية المستهلك"، المواطنين التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك فيما يتعلق بخدمات الأنشطة المدرسية، من خلال الخط الساخن "19588"، من أي تليفون أرضي، أو عن طريق خدمة الواتس آب "01281661880"، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل "فيس بوك"، أو موقع الجهاز www.cpa.gov.eg، أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

وفي أغسطس الماضي، ألزم مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، كل مقدمى الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019-2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020-2021.

وذكر جهاز حماية المستهلك، في بيان له، إنَّ قرار مجلس الإدارة نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب، إما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسي المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل، الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل.