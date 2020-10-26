حماية المستهلك: "لن نترك أولياء الأمور في مواجهة المدارس.. هنجيب حقهم"

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى 2000 شكوى من أولياء الأمور بعد عدم التزام 3 مدارس برد مصروفات الأتوبيس المدرسي للعام الدراسي الماضي الذي توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موضحًا أن الجهاز لن يّترك أولياء الأمور في مواجهة مع تلك المدارس وسيعمل على إعطائهم حقوقهم.

وأضاف "سمير" في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" الذي تقدمه الإعلامي عزة مصطفى أن الجامعات الدولية والمدارس الخاصة والدولية التزمت إلا مدارس قليلة، والجهاز يقوم عند تلقيه شكوى بتقديم التوعية والإرشاد للمدارس والجامعات المخالفة فإذا استجابوا يتوقف الأمر عند هذه المرحلة.

وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه إذا امتنعوا يتم تنفيذ القانون وإعلان المخالفين في بيان صحفي للجميع من أجل تحذير المواطنين عند التعامل مع هذه المدارس الذين امتنعوا عن إعطاء أولياء الأمور مصاريفهم، مستنكرًا في الوقت ذاته من رد المدارس الصريح بعدم استجابتها للقرار وقولهم علنًا "لن نرد الأموال".

وتابع: " بستغرب.. ازاي جهة تعليمية ومش عاوزه تدي حد حقه"، وتم التحرك بناء على 10 شكاوى من أولياء أمور في 3 مدارس وهم "مدرسة المتكاملة وممثلها القانوني المستشار حمدي الملا وتم رصد 8 شكاوى أما مدرسة العاصمة الجديدة الإنجليزية فقد تم رصد 3 شكاوى وممثل القانوني نفس الشخص أما مدرسة ريتش كولومبيا فقد تم رصد شكوى واحدة ومن ثم تم إحالة هذه المدراس لنيابة الشئون المالية والإدارية.

وذكر أنه بحسب القانون181 لسنة 2017 فإن الغرامة من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه عن كل شكوى على حدى وفي حالة التكرار تتضاعف بحديها، متابعا أن الجهاز تلقى 2000 شكوى ولكن 95% من المدارس والجامعات استجابت وردت المال والبعض قدمت طعن في القرار أمام مجلس الدولة رغم أن هذا لن يوقف العقوبة.