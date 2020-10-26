"حماية المستهلك" عن رفض 3 مدارس رد المصروفات: عقوبتهم تصل لمليون جنيه

قال الدكتور أحمد سميرفرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك عددا كبيرا من المدارس استجاب لنداء جهاز حماية المستهلك، ورد المصروفات الـ 25% إلى الأهالي في استجابة سريعة جدا إلى حماية المستهلك، لافتًا إلى أن نسبة تصل إلى 95% من المدارس ردت المصروفات بالفعل، بكافة أنواعها، تشمل المعاهد الأزهرية والمدارس الخاصة وغيرها.

وأضاف "سمير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك ثلاث مدارس رفضوا بصورة واضحة رد المبالغ إلى أولياء الأمور، وأعلنوا رفضهم لبيان حماية المستهلك، وأنهم سيطعنون في القرار.

وتابع أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدارس الثلاث، متعجبًا من رفض المدارس إعطاء الناس حقوقهم في شيء لم يتم صرفه، وسيتم تحويلهم لنيابة شؤون المالية، والغرامة تكون من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه، قوة القانون وسيادة القانون هي التي يسير عليها الجميع داخل مصر.

وأعلن القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذي، إحالة 3 مدارس دولية لنيابة الشؤون المالية والتجارية، لامتناعها عن تنفيذ القرار الخاص برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020/2021.

ووفق القائم فرج، فإن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك، وعقوبتها الغرامة من 20 ألفًا وحتى مليون جنيه.