سمير فرج: بن لادن حصل على 5 مليارات دولار من أمريكا لتأسيس القاعدة

قال اللواء أركان حرب سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن أسامة بن لادن حصل على 5 مليارات دولار من أمريكا من أجل عمل تنظيم القاعدة وهو أخطر تنظيم في الوقت الحالي، وتم تأسيسه من أجل استخدامه في الحروب بدل أن تحارب الولايات المتحدة الأمريكية بجيشها.

وأضاف "فرج"، خلال لقاء خاص مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مع الإعلامي محمد شردي، أنأسامة بن لادن انقلب على أمريكا، وبدأ يقول أن أمريكا هي الشيطان الأعظم، وخرج من تحت بن لادن مؤسس تنظيم داعش أبو مصعب الزرقاوي، لافتا إلى أن داعش اختصار لكلمة دولة إسلامية عراق شام، حيث إنهم يهدفون لتكوين دولة إسلامية في العراق والشام، ومن ثم ظهر أبو بكر البغدادي فيما بعد تلميذ أبو مصعب الزرقاوي، وتم تصفيته هو الآخر.

واستطرد متحدثا عن حروب الجيل الرابع والخامس، قائلا إن تلك الحروب لا تهدف إلى تدمير جيش الدولة او غيرها، وإنما تفكيك الدول من الداخل، وهي ما يسعون لعمله في مصر في الوقت الحالي، من خلال تدمير وعي الشعب المصري من الداخل، لافتا إلى أن تدمير الجيش قد يُبنى من جديد مثلما حدث في 1967، ونجحت مصر في العودة من جديد والفوز في حرب أكتوبر.

وأردف أن حروب الجيل الرابع والخامس هي التي تقضي بشكل كامل على الدولة، حيث تسعى لتفكيكها من الداخل، وإذا تفككت للدولة اصبح ليس لها وجود، ولن تقوم لها قائمة نهائيا، ولها فوائد عديدة، حيث إن حروب الجيل الرابع والخامس أقل تكلفة من الحروب العادية، حيث إن طائرة الإف 16 تكلفتها 100 مليون دولار، وغيرها من الأسلحة، بجانب أن حروب الجيل الرابع والخامس تساعد أن الدولة لا تخسر شيء من جيشها أو رجالها.