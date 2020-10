بعد 10 سنوات من إعلان أمريكي بقتل مؤسس "القاعدة".. ترامب: بن لادن حي

يبدو أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن سيظل مثيرا للجدل حتى بعد مقتله بنحو 10 سنوات ففي الثاني من مايو عام 2011 نفذ فريق من القوات الخاصة الأمريكية عملية قتل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، في عملية جريئة تمت حيث كان يقيم في باكستان.

ورغم إعلان الولايات المتحدة الأمريكية مقتل أسامة بن لادن فى 2011 وتأكيدات أحد أعضاء الفريق الذى نفذ عملية القتل فى مايو 2020 إلا أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على إثارة الجدل بإعادة نشر تغريدة تفيد أن بن لادن لا يزال حيا.

وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تغريدة تزعم أن "أسامة بن لادن لا يزال على قيد الحياة، ومن قتل في الغارة كان مجرد بديل"، ما أثار جدلا واسعا في الولايات المتحدة.

والتغريدة التي أعاد ترامب نشرها تعود لحساب مرتبط بـ "QAnon"، وهو تشكيل غير معروف الهوية مؤيد لترامب، يروج لنظريات المؤامرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لقناة "روسيا اليوم".

The president retweeted an insane article alleging "Biden and Obama may have had Seal Team 6 killed" posted by a QAnon account and written by "an ex-Community Organizer and Homeschool Mom." pic.twitter.com/ydoCEFLkAt