أرمينيا: لدينا أدلة على إرسال تركيا مسلحين من سوريا وليبيا إلى قره باغ

صرح وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان، بأن بلاده لديها أدلة دامغة على إرسال تركيا مسلحين من سوريا وليبيا إلى إقليم قره باغ الذي يشهد مواجهات عسكرية بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال الوزير، في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم، "هناك أدلة واقعية لا جدال فيها على وجود مقاتلين إرهابيين أجانب أرسلتهم تركيا من سوريا وليبيا إلى قره باغ واستمرار إرسالهم".

وتابع:"هذا ما تؤكده البيانات الاستخبارية للدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتقارير الواردة من منطقة الصراع نفسها".

وتتبادل أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بشأن استقدام مسلحين مرتزقة من سوريا ودول الشرق الأوسط، وكان سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان تاجانيان، قد صرح بأن مسلحين نقلتهم تركيا من سوريا يشاركون في الأعمال القتالية في مرتفعات قره باغ، والتي تجددت فيها الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر الماضي.