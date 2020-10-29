"مصر للطيران" تحصل على "تجديد اعتماد" لشهادة دولية بدون ملاحظات

في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بتطوير الأداء فى كافة أنشطة الشركات، والهيئات التابعة لها بما يتواكب مع مكانة قطاع الطيران المدني المصري ، شهد الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الجلسة الختامية لإعلان لجنة التفتيش التابعة للإتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا منح شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية تجديد اعتماد شهادة الإيزاجو الدولية دون نقاط عدم تطابق، وذلك بحضور لفيف من قيادات مصر للطيران .

وفي هذا السياق توجه الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بخالص الشكر والتقدير لأبناء الشركة لما بذلوه من جهد انعكس إيجابياً على نتيجة التفتيش المشرفة.

وأضاف أن العنصر البشري بشركات مصر للطيران يتميز بقدرات فنية وروح تنافسية تمكنهم من العمل في مختلف الظروف وهو ما أثبتوه على مدار السنوات السابقة وجعلهم يستحقون الإشادة من الجميع.

ومن جانبه أضاف المهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الارضية أن نتائج التفتيش جاءت إيجابية حيث شملت المراجعات إدارة الخدمة الأرضية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة منذ لحظة وصول الراكب صالة السفر وانهاء اجراءته وحتي صعوده الطائرة وكذلك ضبط الحمولة وتوزيعها علي متن الطائرة وجميع أنشطة الخدمة الأرضية تحت الطائرة منذ استقبال وترحيل الطائرة والتأكد من سلامة الخدمة الأمنية والشحن وتحميل البضائع.

مؤكدا أن هذه الاعتمادات الدولية تساهم في جذب المزيد من شركات الطيران الأجنبية والعربية لتقديم الخدمة لهم والتي وصلت الي ١٣٥ عميلا من كبري شركات الطيران.

واضاف الطيار محمد غريب رئيس قطاع السلامة والجودة بمصرللطيران أن برنامج مراجعات ال ISAGO هو برنامج خاص بمنظمة الأياتا بدأ منذ عام 2008 لمنح شهادة الأيساجو لمقدمى الخدمة الأرضية فى المطارات من خلال مراجعة وتقييم مدى تحقق متطلبات السلامة أثناء تقديم الخدمة الأرضية للطائرات ويهدف البرنامج الى رفع معدلات السلامة والجودة والأمن داخل المطارات وتقليل الحوادث وتقليل تكلفة المراجعات وتعد مصر للطيران وشركاتها التابعة من أوائل الشركات العالمية فى الحصول على شهادة الأيساجو منذ عام 2008 بدون نقاط عدم تطابق ويتم تجديد الإعتماد كل سنتين .

وتشارك مصر للطيران من خلال انشطة شركات الخدمات الأرضية , الخطوط الجوية , الشحن الجوي , الصيانة والأعمال الفنية , الخدمات الجوية , الشركة القابضة (قطاع السلامة والجودة & قطاع الأمن).