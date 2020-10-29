خبراء: مصر أهم دولة في القارة الأفريقية لتصنيع اللقاحات والأدوية

قال الدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن مصر لديها القدرة على إنتاج لقاحات كورونا، والمنظمة تعمل معها وتساعدها في تلك المهمة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، اليوم الخميس؛ بشأن تطورات جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19" في إقليم شرق المتوسط.

وأضاف "أبوبكر" أن ما يهم المنظمة هو توفير لقاحات لمحدودي ومتوسطي الدخل، وعليه نعمل في مصر وجميع الدول في إقليم شرق المتوسط على ذلك الأمر من خلال مرفق "كوفاكس"، متابعًا: "قمنا بوضع إطار للوصول العادل والمنصف للقاحات الفعالة والمؤمنة، ومصر بالفعل لديها قدرة ونحتاج لتعزيز هذه القدرة، كما أن الحكومة المصرية وضعت هذا من أولوياتها ونتعاون مع وزارة الصحة والوزارات الأخرى لأنه في حال توافر قدرات إنتاج اللقاح سنساعد في هذا لأنه سيكون إنجازا".

وعن قدرة مصر على تصنيع لقاح كورونا، أوضح الدكتور أحمد شاهين أستاذ الفيروسات، أن مصر تعد أهم دول القارة الأفريقية في تصنيع اللقاحات والأدوية، موضحا أنها تمتلك موقعا مميزا يساعد على سهولة الحركة بين قارتي آسيا وأفريقيا، مما يضمن وصول اللقاح إلى كافة دول العالم.

وأضاف شاهين لـ"الوطن"، أن مصر تمتلك عددا كبيرا من مصانع الأدوية، التي تتوافر بها إمكانات كبيرة تمكنها من تصنيع أي لقاح، مشيرا إلى أن القدرات التي تمتلكها مصر في التصنيع جعل الدول ترى أن مصر قادرة على تصنيع اللقاحات.

وأكد أستاذ الفيروسات أن عددا من مسؤولي الشركات المتخصصة في لقاحات كورونا، زارت مصر للتعرف على إمكانات مصر في التصنيع الدوائي، لافتا إلى أنهم تأكدوا أن مصر تتوافر بها كافة الإمكانات التي تمكنها من تصنيع اللقاحات.