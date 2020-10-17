"عمرة وبناء ووظائف".. 5 أحداث سعيدة ينتظرها المصريون في نوفمبر

ينتظر المواطنون العديد من الأحداث السارة في شهر نوفمبر، يأتي على رأسها فتح التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي، السماح بأداء العمرة للمعتمرين من خارج السعودية، طرح كراسات الشروط لـ206 وحدة صناعية جديدة لصغار المستثمرين بالأقصر، انتهاء قرار وقف البناء، وفتح باب التقديم على وظائف شركة مياه شرب القاهرة.

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فتح التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لطرح 250 ألف وحدة سكنية، من وحدات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل (100 ألف وحدة)، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بإطلاق مبادرة سكن لكل المصريين، وفق عدد من الشروط التي حددتها الوزارة، على أن يتمّ فتح باب الحجز وشراء كراسات الشروط وسداد المُقدمات اعتبارا من 1 وحتى 8 نوفمبر المقبل لذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 9 نوفمبر حتى 7 ديسمبر لجميع المواطنين.

وأشارت وزارة الإسكان، إلى أنَّ شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية من أي مكتب بريد مميكن بجميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، واضعة عددا من الشروط لحجز الوحدات.

السماح بأداء العمرة للمعتمرين من خارج السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية السماح بأداء العمرة من خارج السعودية بداية من الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020 ميلاديا، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100% (20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ في اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 100% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي، على أن يكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا.

انتهاء قرار وقف البناء

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارا بإيقاف التراخيص للمباني الجديدة أو التعليات للمباني السكنية بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر بداية من 24 مايو الجاري، على أن ينتهي بالنصف الأخير من شهر نوفمبر.

طرح كراسات الشروط لـ206 وحدة صناعية جديدة لصغار المستثمرين بالأقصر

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرح كراسات الشروط لعدد 206 وحدات صناعية جديدة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في المجمع الصناعي لمحافظة الأقصر، لاستخدامها في عدة أنشطة صناعية متنوعة.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمع صناعي جديد بمحافظات الوجه البحري والصعيد تشمل 4307 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق، وفي إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، على أن يستمر سحب كراسات الشروط حتى يوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2020.

فتح باب التقديم على وظائف شركة مياه شرب القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة كيميائي، للعمل بقطاع المعامل بالشركة، موضحة أن الطلبات تقدم على النموذج المعد لذلك بنادي مياه القاهرة الكائن في: 9 شارع الفردوس - امتداد شارع أحمد سعيد - الوايلي - القاهرة، وذلك من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل، وحتى يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر من الشهر نفسه، ولن تقبل الطلبات التي ترد بالبريد الإلكتروني أو الإيميل.