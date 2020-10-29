تقترب من المليار جنيه.. محافظ الدقهلية يكشف عائد طلبات التصالح

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء وصل إلى 132 ألف طلب بجملة عوائد محصلة 939 مليون جنيه .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع الدكتور أيمن مختار بمقر الوزارة، اليوم، وتناول الاجتماع عددا من الملفات استهدفت تحقيق الصالح العام لمواطني الدقهلية وتقديم كافه أوجه الدعم والمساندة من قبل وزارة التنمية المحلية، فضلا عن مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة وجهود المحافظة لرفع التراكمات اليومية من القمامة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة متابعة المراكز والوحدات المحلية والعمل الجاد فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين واضعي اليد على أملاك الدولة حرصاً على حقوق الدولة والمواطنين، وطالب بضرورة توعية المواطنين المعنين بالتصالح بسرعة التقدم بطلباتهم قبل انقضاء المدة المقررة للتصالح والتي قررها السيد رئيس مجلس الوزراء .

وعرض الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، خلال الاجتماع، الدراسات الخاصة ببعض المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة على أرض المحافظة ومن بينها إقامة موقف المنصورة العمومي والمقترحات الخاصة بإنشاء كوبرى اتجاهين على النيل لربط مدينة المنصورة بمدينة طلخا ودراسة إنشاء نفق مشاة أمام كوبرى طلخا المنصورة لمرور المشاة و دراسة إنشاء نفق سطحي تقاطع طريق ميت خميس الجامعة مع الطريق الدولي حول مدينة المنصورة والجاري تطويره ورصفه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري .

وتناول الاجتماع استعراض جهود تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه وجه الأجهزة التنفيذية لاستمرار تفعيل اللجنة الدائمة لمتابعة الإجراءات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا و استمرار أعمال تطهير المنشآت والمساجد والمدارس ومواقف السيارات وأماكن التجمعات والتشديد بالتزام ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي .

وتابع وزير التنمية المحلية جهود الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والسيول، وطالب بضرورة القيام بالتطهير المستمر لبالوعات الأمطار ومراجعة الخطط الموضوعة للتعامل الفوري مع أية تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق والتعاون المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي من خلال جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامه الطرق والشوارع للمارة والمركبات.

وفي نهاية اللقاء وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية علي دعمه المستمر ومتابعته الجادة لكافة الملفات التي تمس حياة المواطنين اليومية ليس في محافظة الدقهلية ولكن في جميع محافظات الجمهورية ويسعي دائما لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والرعاية اللازمة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مجالات المرافق والخدمات فضلا عن دعمه الدائم لتنفيذ مشروعات جديدة تضاف الي قائمه المشروعات الخدمية الموجودة لتلبيه الاحتياجات والمطالب المتزايدة للمواطنين .