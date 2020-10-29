الحبيب علي الجفري: النبي كان يحتفل بيوم مولده أسبوعيا وليس سنويا

قال الحبيب علي الجفري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة طابة للأبحاث، إن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم قد احتفل بمولده كل أسبوع وليس كل عام، حيث كان دائما ما يصوم يومي الاثنين والخميس، وعندما سئل عن صيامه ليوم الاثنين قال: "هذا يوم ولدت فيه".

وأضاف "الجفري"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو أمر قد تجاوزنا سؤال ما إذا كان حلالا أو حراما، حيث أن الدين الإسلامي قد أكد أن تكون العقيقة عند الولادة وليست الوفاة، موضحاً أن هناك الكثير ممن يرون أن الاحتفاء والاحتفال بذكرى مولد النبي في عهده يقولون إن الاحتفال بذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولكن هناك بدع محمودة وبدع مذمومة، ومن البدع التلفاز والهاتف المحمول والبدل، ولكنها ليست ضلالة مع اشتراط كيفية الاستخدام.

وأكد أن النبي صلي الله عليه وسلم تأدب بالأدب القرآني كما تأدب سيدنا يوسف من قبله، ونحن نعيش حالة من إهمال الأدب القرآني وهو ما أوقعنا في فخ الإشكالات بأن العالم كله يتآمر على المسلمين، ولكن ليس الكل يتآمر على مصر، مشيرا إلى أن االنبي صلى الله عليه وسلم وبعدما قابله أهالي مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية وسأله سيدنا جبريل إذا أراد يطبق عليهم ملك الجبال الجبلين رفض النبي، وقال إنه من الممكن أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله.

وتابع: "هناك من يتحرك بدافع حالة الإساءة للنبي، ويوجد في أوروبا صراع هوية منذ تشكيل الاتحاد الأوروبي وهو الأمر الذي لم يحسم حتى الآن، كما أن فرنسا لديهم مشكلة في إحداث تجديد حول الجمهورية الفرنسية ولديهم جمود في العلمانية المتطرفة والأمر هناك ليس ضد الإسلام ولكن ضد كل ما هو دين، ووجود التطرف في بعض الدول واستغلال الجاليات المسلمة في أوروبا أدى إلى تأجيج الأوضاع".

وأضاف أن: "ما يحدث في فرنسا هو جزء مما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، والفارق أن علماء الشريعة العرب المعتمدين دائماً ما يصرحون بأنهم ضد التطرف، وبالنسبة لهم فعلماؤهم لا يصرحون بذلك حيث إن المتطرفين هم من يسيطروا على الساحة هناك، ومسؤولينا هنا دائما ما يتحدثون عن التجديد مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي نادى بذلك منذ العام الأول من توليه، ولدينا قرار بالتغيير أما هم فلا.. ويأخذون ما يحدث حاليا مأخذ الحصول على الأصوات الانتخابية".