إبراهيم عيسى: حسن البنا كان يملك عبقرية الشر

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الدولة في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، سمحت ببث برامج دينية على التلفزيون، وكان أبرزها برنامج "نور على نور"، الذي كان يقدمه شخصية إخوانية، ويستضيف باستمرار الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكانت الخطب والمواعظ في البرنامج تمجد الماضي، وتصرف الشباب عن التفكير في المستقبل، وتعتبر مخدرا عاطفيا، ووجد الكثير من المريدين.

وأضاف "عيسى"، في برنامجه "أصل المسألة.. أصل الجماعة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الخميس، أن عمر التلمساني، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية وقتها، كتب لتبرئة جماعة الإخوان الإرهابية، وأعطاهم صك المظلومية ليعودوا لخداع الناس.

وتابع الإعلامي، أن جماعة الإخوان المسلمين، تبنت خطابا جديدا، وهو أن الغرب يقود مؤامرة ضد الإسلام، ولكن في نفس الوقت، حاربوا الشرق وهي الاتحاد السوفيتي، وحصلوا على تمويل وسلاح من الغرب، الذي يصفونه بأنه كافر ويتآمر على المسلمين، وصوروا الحرب على أنها جهاد، وروجوا لوجود معجزات بين المجاهدين، وكان هذا باتفاق وتمويل من الدول العربية والإسلامية التي كانت تساند أي عمل ضد حكومة أفغانستان، الموالية للاتحاد السوفيتي.

وأوضح، أن جماعة الإخوان الإرهابية، احتاجوا إلى شخصية محورية، واختاروا شخصية حسن البنا، وروجوا له بين جيل لم يراه ولا يعرفه، واستخدموا جهل الناس وتحدثوا عن إنجازات رهيبة تصلح لمهمة تقديمه للناس بهيبة كبيرة، لكي يقبلوه، مضيفا: "قدموا لنا حسن البنا حد تاني خالص، وإنه مجدد للدين وهو لا جدد ولا درس في الدين ولا أي شيء إطلاقا، ويملك عبقرية الشر، وروجوا لاسم (الإمام الشهيد حسن البنا)، وأحدهم وصفه بأنه ذا ذاكرة حديدية تعتبر أعجوبة من أعاجيب الزمان، وكان يحفظ أسماء نصف مليون من أتباعه، ويسألهم عن أحوالهم ويطمئن عليهم، وبالطبع هذا محض هراء ولم يحدث".