إبراهيم عيسى: حسن البنا حاول تنزيه نفسه ووضعها موضع الأنبياء

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن حسن البنا لم يكن وحده عندما أنشأ جماعة الإخوان الإرهابية، بل ساعده الإنجليز، وقدموا له التمويل، مشيرًا إلى أنه ظل يرسل التقارير عن نشاطه في محافظة الإسماعيلية لرئيس جمعية الشبان المسلمين، سائلًا إياه العون واستفسر منه عما أستشكل عليه.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "أصل الجماعة"، عبر شاشة "on e": "الجماعة كانت تمثل للبنا ذاتًا جديدة، لكنها كانت تحت رعاية آخرين، وفي هذا التوقيت كان الأمير عبدالعزيز آل سعود، استولى على دولة الأشراف بالحجاز، وكانت حديثة العهد بالفكر الوهابي المتشدد، وكان مستشاره حافظ وهبة مصري الجنسية".

وأوضح: كان يرى نشر الفكر الوهابي بعناصر تؤمن به، وتتمثله فكرًا وسلوكًا من غير السعوديين، من بين الإخوان، فقد دبت بينهم الخلافات، وأعلنوا العصيان على الأمير شخصيًا، فأرسل يطلب دعم رشيد رضا ورئيس جمعية الشبان المسلمين في مصر، وكانا من العناوين الوهابية الكبيرة في مصر، لترشيح مجموعة من الشباب المؤمن بالفكر السلفي الوهابي، فرشح لهم محمد حامد الفقي رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية، ومحمود شاكر وحسن الساعاتي "البنا" لآخرين.

وتابع، أنه لم يجرى قبول حسن البنا لأسباب مختلفة للعمل بالمعهد السعودي في مكة، وكانت طعنة له، بعدما تلقى الطعنة الأولى من رئيس جمعية الشبان المسلمين، إثر عدم السفر إلى الحجاز ومن قبلها عدم اختياره في الخلصاء لتأسيس الشبان المسلمين.

وأردف: "بعدها تقدم البنا بانتداب للعمل بحكومة الحجاز، وطلب من وزارة المعارف أن يدرس هناك، غير أن الوزارة رفضت طلبه، لكنه عمل على تفكيك جمعيات وليدة بعدما سيطر على عقول بعض أعضائها".

وأشار، إلى أن البنا كان يفضل العمل السري، حتى في مسألة تنفيذ الاكتئاب لبناء مسجد ومدرسة، وذلك وفقما أورده البنا في مذكراته: "من الممكن أن يختلق هذا الاكتتاب، لكن هذه الطريقة السرية لفظها الناس، حيث كانوا يرغبون في معرفة التفاصيل، وواجهه المجتمع باحتقان، وفي مواضع كثيرة من كتاباته حاول تنزيه نفسه ووضع نفسه موضع الأنبياء وتحاربه شياطين الإنس والجن".