الحبيب علي الجفري: غياب صوت العقل السبب الرئيسي في نمو التطرف

قال الحبيب علي الجفري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة طابة للأبحاث، إن غياب صوت العقل هو السبب الرئيسي في نمو التطرف، والذي يؤدى إلى الهلاك للجميع، حيث أنه وفي 2006 نجحت المقاطعة ضد الدنمارك وأيدها الجميع، حتى نشرت الصحيفة تأسف عبر الإنترنت عما حدث، وغياب لغة الحوار يؤدى إلى تزايد التطرف في عدد من الدول.

وأضاف "الجفري"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وحينها سعي لإنهاء تلك المقاطعة لإيصال رسالة بأن المسألة ليست عداوة ذاتية ولكنها جاءت بسبب وجود خطأ ما وتداركته الصحيفة، موضحا أنه وفي أعقاب ذلك ذهب إلى الدنمارك، وتم عقد مناقشات مع العقلاء هناك وكان هناك اتحاد المنظمات الشبابية الذي يهتم بها أكثر من 800 ألف شاب دنماركي، وتم إجراء مناظرة بين المشايخ واليمين المتطرف هناك، وحدث في تلك المناظرة فتح كبير من الله.

وأكد أنه وبعد انتهاء تلك المناظرة وفترة الزيارة تم استضافتهم في أبوظبي بالإمارات، وخرج بعدها الدنماركيين ليؤكدوا أن المسألة ليست لحرية التعبير عن الرأي ولكن هناك من يريد إلباس حرية الرأي بالإساءة للإسلام، وتوصلنا بأن عدد من الصحف الدنماركية لن تقوم بنشر أي أخبار، مشيرا إلى أن الصحيفة التي نشرت الرسوم الخاصة بالرسول صلي الله عليه وسلم كانت صحيفه ليست بالجيدة، ولا تبيع أكثر من 10 آلاف نسخة، ولكن وبعد ما حدث مؤخرا من الرسوم قامت الجريدة بتوزيع 5 مليون نسخة.

وتابع: "فرنسا لديها ضوابط في الحريات، ولكن يجب إيقاف الاستغلال الذي يحدث من قبل الدول العربية، ولدينا فيلم اسمه أرضية مشتركة عبر صفحة المؤسسة تشرح مختلف وجهات النظر".