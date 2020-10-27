رامي رضوان للمسؤولين بالمدارس: "راعوا نفسية الطلبة بلاش إهانتهم"

انتقد الإعلامي رامي رضوان، تصرفات بعض المدارس مع الطلبة الذين لم يدفعوا المصروفات المدرسية حتى الآن، مؤكدا أهمية الحفاظ على نفسية الطالب، بدلا من التشهير به، لأن ذلك يؤذي نفسيته من خلال منعه من الدخول إلى المدرسة أو تخصيص فصل خاص بهم أو غير ذلك.

وأضاف "رضوان"، من خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "أن أحرم الطالب من دخول المدرسة أو أعمل فصل مخصص للطلبة اللي مدفعوش المصاريف، شئ سخيف وغير آدمي ولا أحد يقبله، نفسية الطفل يجب احترامها".

وأثنى "رضوان" على تصريحات وزير التربية والتعليم بالتحقيق في واقعة الطالبة التي أُثيرت مشكلتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي رفض ذكر اسمها حفاظا على الحالة النفسية للطفلة.

وأردف: "راعوا نفسية الطلبة، أرجوكم التشهير بهذا الأمر شيء مهين للغاية ومؤذي جدًا لنفسية الطفل، انتوا متخيلين بتعلموا إيه، طفلة تتمنع إنها تدخل المدرسة عشان مدفعتش المصاريف، شكلها إيه قدام زملائها والعاملين في المدرسة".

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة بصدد الإعلان عن ضوابط تحكم العلاقة بين ولى الأمر والمدرسة فى حالة عدم دفع المصروفات الدراسية للحفاظ على حقوق الطرفين، وذلك بعد طلب العديد من أولياء الأمور وجود آلية للتعامل وضوابط تحكم العلاقة بين الطرفين خاصة بعد واقعة الطفلة سلمى والتي أغضبت قطاعا كبيرا من الأهالي.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن واقعة الطالبة سلمى تم تحويلها إلى التحقيق، مؤكدا أن الواقعة لها شقان، الأول خاص بمديرة المدرسة وتحقق فيه الوزارة، أما الشق الآخر الخاص بامتناع ولى الأمر عن دفع المصاريف لمدة عامين، مشيرا أن الوزارة حتى توقف هذا الأمر سوف تعلن عن ضوابط جديدة تحكم العلاقة بين الطرفين.